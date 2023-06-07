6 июня в Москве члены Правления Ассоциации «Электрокабель» провели встречу с с крупнейшими китайскими производителями материалов и оборудования для кабельной промышленности. С российской стороны в мероприятии приняли участие представители УК «УНКОМТЕХ», «Людиновокабель», «Спецкабеля» и других именитых кабельных заводов.

Как утверждают представители Ассоциации «Электрокабель», одним из самых обсуждаемых вопросов стали перспективы создания международной ассоциации производителей, в которую вошли бы наиболее успешные предприятия России и зарубежья. Примером такого международного партнерства в России является Ассоциация «Интеркабель», объединяющая производителей из 20 стран Азии, Европы и Ближнего Востока.

На первом этапе в состав такого союза, который мог бы быть зарегистрированным в Москве как некоммерческое партнерство, вошли бы первопроходцы с обеих сторон. В перспективе Ассоциацию можно было расширить за счет производителей оборудования и материалов из Турции, Индии, Ирана. Максим Третьяков Президент Ассоциации «Электрокабель»

По признаниям участников, встреча вышла достаточно насыщенной и продуктивной. Были намечены точки соприкосновения для экономик России и Китая, определены основные проблемы развития внешней торговли и пути их решения. Представители китайских компаний выразили полную уверенность в продуктивном долгосрочном сотрудничестве, что особенно важно в условиях антироссийских санкций.