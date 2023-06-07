 

Приоритет на Восток: члены Ассоциации "Электрокабель" обсудили перспективы сотрудничества с китайскими коллегами

7 июня 2023, 19:34 353 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

6 июня в Москве члены Правления Ассоциации «Электрокабель» провели встречу с с крупнейшими китайскими производителями материалов и оборудования для кабельной промышленности. С российской стороны в мероприятии приняли участие представители УК «УНКОМТЕХ»«Людиновокабель»«Спецкабеля» и других именитых кабельных заводов. 

Как утверждают представители Ассоциации «Электрокабель», одним из самых обсуждаемых вопросов стали перспективы создания международной ассоциации производителей, в которую вошли бы наиболее успешные предприятия России и зарубежья. Примером такого международного партнерства в России является Ассоциация «Интеркабель», объединяющая производителей из 20 стран Азии, Европы и Ближнего Востока.

На первом этапе в состав такого союза, который мог бы быть зарегистрированным в Москве как некоммерческое партнерство, вошли бы первопроходцы с обеих сторон. В перспективе Ассоциацию можно было расширить за счет производителей оборудования и материалов из Турции, Индии, Ирана.

Максим Третьяков

Президент Ассоциации «Электрокабель»

По признаниям участников, встреча вышла достаточно насыщенной и продуктивной. Были намечены точки соприкосновения для экономик России и Китая, определены основные проблемы развития внешней торговли и пути их решения. Представители китайских компаний выразили полную уверенность в продуктивном долгосрочном сотрудничестве, что особенно важно в условиях антироссийских санкций.

 

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Метки: КОНФЕРЕНЦИЯ, АЭК
Отрасль: Кабельная промышленность 

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