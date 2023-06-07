Спрос на газ в Китае вырос более чем втрое с 2010 года

Потребление газа в КНР увеличилось более чем втрое за последние десять с небольшим лет. Если в 2010 г. объем внутреннего спроса составлял 291 млн кубических метров в сутки (куб. м/сут.), то в 2022 г. он достиг 983 млн куб. м/сут. Такие данные приводит Управление энергетической информации (EIA) со ссылкой на S&P Global Platts и Национальное статистическое бюро КНР.

Локомотивом роста стала промышленность, где в период с 2010 по 2022 гг. спрос увеличился на 288 млн куб. м/сут., что сопоставимо с объемом импорта сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС (330 млн куб. м/сут., согласно данным ENTSOG). Драйверами также стали коммерческий и жилищный сектор, где спрос в общей сложности увеличился на 182 млн куб. м/сут., и электроэнергетика, где потребление выросло на 95 млн куб. м/сут. Общая доля этих секторов в приросте внутреннего спроса на газ составила 82%, еще 18% приходились на все прочие отрасли экономики, в том числе транспорт.

Спрос на газ в электроэнергетике увеличивался благодаря вводу новых генерирующих мощностей. По оценке экспертов ассоциации "Глобальная энергия", в Китае в период c 2010 по 2022 гг. было введено в строй 79,9 гигаватта (ГВт) мощности газовых ТЭС, почти 15% от общемирового объема (550 ГВт). В результате объем выработки электроэнергии из газа увеличился в три с лишним раза, с 77,7 до 276,6 тераватт-часов (ТВт*Ч), а доля газа в структуре электрогенерации – с 1,9% до 3,1%. Наряду с развитием ВИЭ, это позволило снизить удельные выбросы в электроэнергетике. Если в 2010 г. в Китае на каждый киловатт-час (кВт*ч) электроэнергии приходился 651 грамм CO2-эквивалента парниковых выбросов, то в 2022 г. – 531 грамм, согласно данным аналитического центра Ember.



Рост спроса стимулировал добычу газа, которая в период с 2010 по 2022 гг. увеличилась более чем вдвое, с 249 млн куб. м/сут. до 574 млн куб. м/сут. Рост предложения был отчасти обеспечен за счет добычи газа из сланцевых пластов и низкопроницаемых коллекторов, которая с 2019 г. выросла на 39 млн куб. м/сут. Однако это не предотвратило усиление зависимости от импорта. Доля импорта в общей структуре предложения газа в КНР (добыча плюс импорт) выросла с 15% до 46% в 2021 г. При этом Китай стал крупнейшим в мире импортером СПГ. Правда, в 2022 г., под влиянием роста спроса на СПГ в Европе, Китай снизил импорт СПГ на 20% (на 56 млн куб. м/сут.). В результате в структуре импорта газа стали превалировать трубопроводные поставки, которые по итогам прошлого года увеличились на 8% (на 11 млн куб. м/сут.), в том числе благодаря поставкам по «Силе Сибири».