Подмосковная компания «Элска» стала участником региональной программы «Земля за 1 рубль». На арендованной по льготной ставке земле в г.о. Воскресенск компания построит производственно-складской комплекс. «Элска» займется импортозамещающим производством низковольтных комплексных устройств (НКУ) на базе отечественных компонентов.

«Компания стала участником программы по стимулированию импортозамещения в Московской области и получила в аренду земельный участок под расширение производства. Инвестиции в проект составят 71,4 млн рублей. На предприятии появится около 20 новых рабочих мест. Запуск производства запланирован в 2025 году. А уже к 2026-му прогнозируется выпуск 1000 изделий ежегодно», – сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ООО «Элска» выпускает электрощитовое оборудование с 2014 года. НКУ предназначены для приема, учета, распределения и управления электроэнергией, управления электроприводной техникой, обеспечения и автоматизации ввода аварийного энергоснабжения, а также защиты подключенного электрооборудования.

Выпускаемая продукция востребована нефтеперерабатывающими и газодобывающими компаниями, оборонно-промышленными предприятиями, предприятиями строительной отрасли, гражданскими объектами.

«Основная задача программы «Земля за рубль» состоит в том, чтобы большинство товаров производить внутри страны, заменяя ими товары иностранного производства. Замена импорта касается всех отраслей экономики нашего региона. На сегодняшний день в Подмосковье с момента действия программы 85 инвесторам предоставлено свыше 100 земельных участков», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подать заявку на получение земельного участка в аренду без торгов сроком на три года по ставке 1 рубль в год могут ИП и юридические лица, которые готовы создавать и развивать импортозамещающие производства в Московской области. Механизм подачи заявок для инвесторов максимально упрощен.

Заявку на подбор участка можно подать на инвестиционном портале Московской области. Предпринимателю необходимо зарегистрироваться, заполнить электронную форму и отправить документы на рассмотрение. Специалисты подберут варианты участков, которые соответствуют техническим характеристикам проекта.

После того, как предприниматель выберет земельный участок, ему необходимо подать заявку на его предоставление через портал РПГУ. Услуга бесплатная.