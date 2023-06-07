Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока произвел замену опор системообразующих линий электропередачи 220 кВ «Левобережная – РЦ» и «Хабаровская – Левобережная». Повышена надежность транзита электроэнергии в центральную часть Хабаровского края и в Приморье, стабильность электроснабжения объектов Транссибирской магистрали. Инвестиции составили более 9 млн рублей

Железобетонные опоры заменены на узкобазные металлические опоры, изготовленные с применением современных технологий, устойчивые к неоднократным изменениям нагрузок с учетом природных климатических условий. Срок службы - не менее 35 лет.

Новые опоры смонтированы на свайные фундаменты, обеспечивающие прочность конструкциям в условиях пучинистого грунта. Опоры превышают демонтированные по высоте, тем самым обеспечивается требуемое расстояние между проводом и поверхностью земли.

ЛЭП 220 кВ «Левобережная – РЦ» и «Хабаровская – Левобережная», общей протяженностью более 100 км обеспечивают переток мощности ГЭС Амурской области потребителям Хабаровского и Приморского краев.