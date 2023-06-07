 

Филиал "Россети" – МЭС Юга установит 1,7 тыс. птицезащитных устройств на высоковольтных линиях Кубани

7 июня 2023, 11:15 123 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга приступил к установке птицезащитных устройств на 35 ключевых линиях электропередачи в Краснодарском крае – ареоле обитания свыше 50 краснокнижных видов птиц. Это позволит снизить риски возникновения аварийных ситуаций на энергообъектах, а также сохранить биологическое разнообразие видов птиц. Объем финансирования составит 6 млн рублей.

Количество отключений на магистральных линиях электропередачи на юге, связанных с жизнедеятельностью птиц, составляет около 11%. Для сокращения технологических нарушений энергетики оснащают ЛЭП специальными устройствами, предотвращающими возможность птиц присаживаться на траверсах опор и устраивать там гнезда. Монтаж устройств выполняется в рамках реализации программы технического обслуживания и ремонта ЛЭП на 2023 год.

Большой объем запланированных работ будет выполнен на ЛЭП 220 кВ «Дагомыс – Черноморская» – 162 шт., «Сочинская ТЭС – Псоу» (144 шт.), «Сочинская ТЭС – Дагомыс» (114 шт.).

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЮГА, ЛЭП, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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