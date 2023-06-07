Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга приступил к установке птицезащитных устройств на 35 ключевых линиях электропередачи в Краснодарском крае – ареоле обитания свыше 50 краснокнижных видов птиц. Это позволит снизить риски возникновения аварийных ситуаций на энергообъектах, а также сохранить биологическое разнообразие видов птиц. Объем финансирования составит 6 млн рублей.

Количество отключений на магистральных линиях электропередачи на юге, связанных с жизнедеятельностью птиц, составляет около 11%. Для сокращения технологических нарушений энергетики оснащают ЛЭП специальными устройствами, предотвращающими возможность птиц присаживаться на траверсах опор и устраивать там гнезда. Монтаж устройств выполняется в рамках реализации программы технического обслуживания и ремонта ЛЭП на 2023 год.

Большой объем запланированных работ будет выполнен на ЛЭП 220 кВ «Дагомыс – Черноморская» – 162 шт., «Сочинская ТЭС – Псоу» (144 шт.), «Сочинская ТЭС – Дагомыс» (114 шт.).