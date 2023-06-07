Форум прошел 30 мая – 1 июня в Сочи при поддержке Министерства энергетики РФ. Организаторами выступили Системный оператор, ПАО «Россети», ПАО «РусГидро» и РНК СИГРЭ. В форуме приняли участие более 250 экспертов: представители крупнейших генерирующих, сетевых, инжиниринговых компаний, высших учебных заведений, проектных организаций, производителей РЗА и энергетического оборудования, разработчиков программного обеспечения.

Участники конференции обсудили вопросы проектирования и эксплуатации релейной защиты и автоматики, актуальные тенденции их развития, ключевые вызовы, с которыми сталкиваются специалисты по РЗА в современных условиях, а также возможные пути их преодоления.

Выступивший с докладом на пленарном заседании директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер Системного оператора Михаил Говорун рассказал о перспективных направлениях развития систем релейной защиты и автоматики. К числу важнейших он отнес разработку и внедрение программно-аппаратных комплексов на базе отечественных технологий и российского программного обеспечения, автоматизацию деловых процессов в области РЗА и переход на использование стандартов CIM. Кроме того, в ряду основных векторов он назвал развитие систем противоаварийного управления и централизованного автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков активной мощности, а также совершенствование нормативно-технической базы и стандартизацию функциональных требований к работе РЗА, проведению испытаний этих устройств, формирование методических материалов по расчету и выбору параметров настройки устройств РЗА.

Конференция включала в себя шесть тематических секций, сопредседателями каждой из которых стали представители технологического функционального блока Системного оператора. В рамках деловой программы специалисты Системного оператора.выступили с докладами по вопросам совершенствования нормативно - технической базы в сфере релейной защиты и развития стандартизации, применения технологий синхронизированных векторных измерений (СВИ) и CIM для решения задач РЗА, в том числе для целей перспективного планирования.

Так, на круглом столе «Вопросы моделирования для задач РЗА», ставшим важнейшим мероприятием второго дня форума, разработчики программно-аппаратных комплексов представили полностью отечественные решения, позволяющие осуществить моделирования переходных процессов в реальном времени и заместить аналогичные иностранные решения, применяемые для испытаний устройств РЗА. Заместитель начальника службы РЗА Системного оператора Дмитрий Ясько в своем докладе «Внедрение CIM в задачах РЗА» рассказал о перспективах использования профиля CIM для решения различных задач РЗА в рамках Единой информационной модели, а также представил направления развития технологий моделирования релейной защиты и автоматики. Вопрос определения требований к моделям РЗА вызвал неподдельный интерес профессионального сообщества. Ведущие специалисты сетевых, инжиниринговых компаний и производителей РЗА отметили высокую важность стандартизации моделей РЗА и выразили заинтересованность в организации разработки соответствующих решений в рамках национального исследовательского комитета B5 РНК СИГРЭ.

На секции «Концептуальные вопросы развития технологии РЗА» прозвучал доклад, подготовленный начальником Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики Системного оператора Евгением Сацуком, его заместителем Юрием Лужковским и ведущим экспертом этой службы Александром Макеевым о совершенствовании нормативно-технической документации и нормативно-правовых актов с целью повышения эффективности автоматики предотвращения нарушения устойчивости энергосистем. Специалисты Службы развития и сопровождения технологических систем Системного оператора Карен Маргарян и Диана Гердт рассказали о развитии и импортозамещении программных средств для передачи в диспетчерские центры информации об аварийных событиях. Выступление руководителя Службы релейной защиты и автоматики филиала Системного оператора ОДУ Сибири Евгения Лира было посвящено вопросам оптимизации структуры РЗА гидроэлектростанций.

В заключительный день форума на секции «Вопросы эксплуатации РЗА» ведущий эксперт Службы релейной защиты и автоматики Системного оператора Антон Расщепляев представил доклад «Обеспечение правильной работы устройств релейной защиты в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока». Особая актуальность этой темы обусловлена необходимостью предотвращения возникновения в энергосистеме аварий, причиной которых становится неправильная работа устройств релейной защиты при коротких замыканиях.

Еще одна секция последнего дня конференции была посвящена применению технологии СВИ для повышения эффективности управления энергосистемами. На секции специалисты технологического функционального блока Системного оператора рассказали о практическом опыте мониторинга качества данных СВИ в диспетчерских центрах. Также секция включала доклады «Совершенствование подхода к автоматизированной верификации элементов генерирующего оборудования с использованием данных СВИ» и «Субсинхронные и суперсинхронные колебания в электроэнергетической системе: возникновение и идентификация, обзор», подготовленные при участии начальника отдела мониторинга переходных режимов Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики Системного оператора Дмитрия Дубинина. Прозвучал доклад «Развитие системы визуализации режима энергосистем на основе СВИ», подготовленный при содействии Евгения Сацука, заместителя начальника Оперативно-диспетчерской службы Системного оператора Сергея Жаркова, ведущего эксперта Службы развития и сопровождения технологических систем Ольги Журавлевой и главного специалиста Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики Олега Опалева.

Одним из ключевых мероприятий форума стал семинар Национального исследовательского комитета B5 СИГРЭ «Релейная защита и автоматика». В ходе мероприятия координатор комитета и представитель России в международном исследовательском комитете (SC) В5 CIGRE Антон Расщепляев рассказал о результатах работы в SC B5 CIGRE, а также отметил актуальность проводимых российскими специалистами исследований, результаты которых были представлены на 49-й сессии CIGRE в Париже и вызвали высокую заинтересованность международного профессионального сообщества. Кроме того, он представил приоритетные темы, вынесенные на рассмотрение юбилейной 50-й Сессии CIGRE, которая пройдет в Париже в августе 2024 года.

С обзором развития технологии СВИ за рубежом выступил начальник Отдела мониторинга переходных режимов Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики Системного оператора Дмитрий Дубинин. Он также рассказал о жизненном цикле систем мониторинга и управления, функционирующих на основе данных СВИ. Начальник Службы информационной модели Системного оператора Николай Беляев представил преимущества применения CIM в электроэнергетике. Ведущий эксперт Службы релейной защиты и автоматики филиала Системного оператора ОДУ Юга Владимир Васильев рассказал о результатах анализа колебательных процессов в энергосистеме при аварийных возмущениях.

Отдельный круглый стол форума был посвящен обеспечению информационной безопасности устройств РЗА.

Прозвучали доклады представителей ПАО «Россети», ПАО «РусГидро» и высших учебных заведений, выступивших также в роли модераторов отдельных секций. Подводя итоги конференции, директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер Системного оператора Михаил Говорун и модераторы секций отметили высокую актуальность повестки форума, серьезный профессиональный уровень представленных докладов, почеркнули важность обмена накопленным опытом и выразили намерение продолжать диалог по вопросам эксплуатации и совершенствования технологический защит для повышения эффективности управления энергосистемами.