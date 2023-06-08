На полгода раньше графика завершили капитальный ремонт загруженного участка Учкент – съезд в Алмало федеральной дороги Р-217 (с 776-го по 786-й км). Согласно госконтракту, ввод объекта в эксплуатацию был намечен в конце 2023-го.

Впрочем, скорость выполнения работ никак не повлияла на их качество: каждый этап производства проверяли сотрудники дорожной лаборатории при отделе контроля качества ФКУ Упрдор «Кавказ» и специалисты стройконтроля. Двухполосный участок дороги не справлялся с возросшим до 35 тыс. авт./сут. трафиком. Итогом стало увеличение пропускной способности, повышение уровня транспортной и экологической безопасности. Кроме того, сокращение времени в пути почти в два раза, а также своевременную доставку грузов на популярном логистическом и туристическом направлении. В соответствии с требованиями II категории, ширина проезжей части увеличилась с 7,5 до 14 м, где каждая из четырех полос – по 3,5 м.

За один строительный сезон – работы стартовали в апреле 2022 года – дорожники по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» выполнили фрезерование изношенного покрытия, укрепили и расширили земляное полотно до 20 м. Затем устроили основание дорожной одежды и три слоя асфальтобетона с армирующей прослойкой из геосетки. Верхний слой покрытия выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который устойчив к высоким транспортным нагрузкам и перепадам температуры. По такому же принципу обновили семь примыканий и устроили переходно-скоростные полосы для обеспечения беспрепятственного съезда в населенные пункты. Обочины укрепили полученным после фрезерования асфальтогранулятом, что является примером безотходного производства. Заменили 12 водопропускных труб для обеспечения пропуска воды под насыпью дороги, а отвода с проезжей части добились путем устройства поперечных уклонов дороги.

С учетом интенсивности и скорости транспортного потока, на всем протяжении объекта устроили осевое металлическое ограждение для исключения самого опасного вида ДТП – лобовых столкновений. В ходе инженерного обустройства участка установили барьерное ограждение по краям проезжей части, новые дорожные знаки и направляющие устройства, а также нанесли термопластиковую разметку.

Для безопасного пересечения проезжей части смонтировали два пешеходных светофора с кнопкой вызова на съезде в Темергое и в Новой Ураде. Кроме этого, нанесли пешеходные переходы из ярко-желтой краски со светоотражающими шариками, шумовые полосы на подъездах и устроили дублирующие знаки на Г-образных опорах. Отдельное внимание дорожники уделили благоустройству пешеходной среды: построили линии электроосвещения, установили четыре автобусные остановки с автопавильонами и комфортными зонами посадки, а также устроили 450 м тротуаров с перильным ограждением.

Добавим, что в Дагестане капремонт продолжается на шести отрезках общей протяженностью 68 км автодороги Р-217 «Кавказ». Это участок дороги под Хасавюртом (3 км), маршрутные отрезки Эндирей – Кизилюрт (16 км), съезд в Алмало – Коркмаскала (6 км), Избербаш – съезд в Инчхе (14 км), а также на двух участках от Каякента до выезда из Мамедкалы (29 км).

***Федеральная дорога Р-217 «Кавказ» – часть международного транспортного коридора «Север ‒ Юг» – в Дагестане общей протяженностью 276 км берет начало от границы с Чеченской Республикой и ведет до границы Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Является маршрутом для пропуска транзитного транспорта в страны Закавказья и главной транспортной артерией Дагестана, связывающей все крупные населенные пункты региона.