ПРЯМОЙ ЭФИР
В школах и других учебных заведениях отзвенели «последние звонки», закончился учебный год, дети и подростки отправились на заслуженный отдых. А это значит, что ребята будут проводить массу свободного времени на улице без присмотра взрослых, которые в это время находятся на работе. Именно поэтому в период летних каникул особенно актуальными становятся вопросы профилактики электротравматизма.
АО «РЭС» ведет системную работу в этом направлении, активно сотрудничая с учебными заведениями, аппаратом детского омбудсмена в регионе, ГУ МЧС по Новосибирской области и другими профильными ведомствами. Одно из последних профилактических мероприятий прошло как раз в начале лета – на День защиты детей. Однако усилий одних энергетиков, органов власти и общественников недостаточно для максимального обеспечения безопасного летнего отдыха детей и подростков.
Очень важно, чтобы родители перед отправкой детей на каникулы акцентировали внимание на том, что электричество - это смертельная опасность. Электрическая энергия, используемая в любых электроустановках и бытовых электроприборах, не терпит беспечного отношения и нарушения правил электробезопасности.
В начале летних каникул новосибирские энергетики в очередной раз напоминают взрослым и детям несложные правила электробезопасности.
Категорически запрещается:
Энергетики обращаются ко всем родителям - не уставайте напоминать детям о правилах электробезопасности. В этом большую методическую помощь могут оказать информационные ресурсы АО «РЭС». На официальном сайте компании www.eseti.ru создан специальный раздел, содержащий всю необходимую информацию по профилактике детского травматизма. Там же можно скачать материалы наглядной агитации, выполненные в виде красочных листовок-комиксов и плакатов, или посмотреть вместе с ребенком поучительные короткие анимационные ролики, демонстрирующие к чему приводят шалости с электричеством и беспечное отношение к нему.
В сознании ребенка должно чётко сформироваться убеждение, что электроустановки — это источник повышенной опасности. И тогда электричество будет нести только свет, а летний отдых не будет омрачен никакими чрезвычайными происшествиями.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru
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