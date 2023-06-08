В школах и других учебных заведениях отзвенели «последние звонки», закончился учебный год, дети и подростки отправились на заслуженный отдых. А это значит, что ребята будут проводить массу свободного времени на улице без присмотра взрослых, которые в это время находятся на работе. Именно поэтому в период летних каникул особенно актуальными становятся вопросы профилактики электротравматизма.

АО «РЭС» ведет системную работу в этом направлении, активно сотрудничая с учебными заведениями, аппаратом детского омбудсмена в регионе, ГУ МЧС по Новосибирской области и другими профильными ведомствами. Одно из последних профилактических мероприятий прошло как раз в начале лета – на День защиты детей . Однако усилий одних энергетиков, органов власти и общественников недостаточно для максимального обеспечения безопасного летнего отдыха детей и подростков.

Очень важно, чтобы родители перед отправкой детей на каникулы акцентировали внимание на том, что электричество - это смертельная опасность . Электрическая энергия, используемая в любых электроустановках и бытовых электроприборах, не терпит беспечного отношения и нарушения правил электробезопасности.

В начале летних каникул новосибирские энергетики в очередной раз напоминают взрослым и детям несложные правила электробезопасности.

Категорически запрещается:

проникать в трансформаторные подстанции, открывать дверцы электрических устройств;

влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;

делать селфи, снимать видео на территории электроустановок и вблизи ЛЭП;

приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле на расстояние ближе 8 метров;

набрасывать на провода воздушных линий электропередачи посторонние предметы, запускать радиоуправляемые летательные аппараты под линиями электропередач;

ловить рыбу с использованием удочек и спиннингов вблизи линий электропередачи;

разводить костры в охранных зонах воздушных линий электропередачи

пользоваться электроприборами без разрешения взрослых;

браться за провода электроприборов мокрыми руками, тянуть за провода.

Энергетики обращаются ко всем родителям - не уставайте напоминать детям о правилах электробезопасности. В этом большую методическую помощь могут оказать информационные ресурсы АО «РЭС». На официальном сайте компании www.eseti.ru создан специальный раздел, содержащий всю необходимую информацию по профилактике детского травматизма . Там же можно скачать материалы наглядной агитации, выполненные в виде красочных листовок-комиксов и плакатов, или посмотреть вместе с ребенком поучительные короткие анимационные ролики , демонстрирующие к чему приводят шалости с электричеством и беспечное отношение к нему.

В сознании ребенка должно чётко сформироваться убеждение, что электроустановки — это источник повышенной опасности. И тогда электричество будет нести только свет, а летний отдых не будет омрачен никакими чрезвычайными происшествиями.