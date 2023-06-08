Выдано разрешение на строительство Федерального центра обработки данных МВД России в Алтуфьевском районе (СВАО), сообщили в пресс-службе столичного градостроительного комплекса.

"В новом дата-центре МВД будут храниться сведения из различных баз данных, в том числе планируется наладить обмен информацией по паспортному и регистрационному учету граждан, транспортным средствам, разыскиваемым лицам и записям с камер видеонаблюдения. В настоящее время Мосгосстройнадзор выдал всю необходимую разрешительную документацию для начала строительства", – рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Он пояснил, что проект реализуют за счет средств федерального бюджета в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Работы начнутся по адресу: ул. Поморская, земельный участок 50/5.

Общая площадь ЦОДа составит порядка 13,3 тыс. кв. м. Он представляет собой комплекс из двух прямоугольных зданий, соединенных трехуровневой переходной галереей. Пятиэтажный блок А вмещает в себя административно-бытовой корпус, а трехэтажный блок Б включает непосредственно центр обработки данных.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, в блоке Б запроектированы помещения трансформаторных и машинных залов со стойками серверного оборудования, четыре зала с дизель-динамическими источниками бесперебойного питания, электрощитовые, инженерные коммуникационные шахты и технические помещения, а также переходные галереи в административно-бытовой комплекс на втором и третьем этажах.

В состав административно-бытового корпуса поэтажно войдут контрольно-пропускной пункт, стационарный пост полиции, главный информационно-аналитический и вычислительный центры, кабинеты руководителей, специалистов, дежурного диспетчера, центр эксплуатации ЦОД, комнаты отдыха, столовая на 52 посадочных места, лаборатория и технические помещения.

Уточняется, что планировка всех этажей – коридорная. Для вертикального сообщения между ними предусмотрены четыре лифта. Прилегающую территорию благоустроят, появится наружное освещение, открытая парковка для автомобилей и места отдыха для сотрудников.