На Кольской АЭС стартовал ремонт энергоблока № 3, который продлится 81 день. В рамках планово-предупредительного ремонта запланировано 2 073 ремонтные операции.



В соответствии с графиком будет осуществлен капитальный ремонт реактора, главного циркуляционного насоса турбогенератора и циркуляционного насоса блочно-насосной станции. Кроме того, запланированы следующие основные работы по модернизации: уплотнение главных разъёмов главных циркуляционных насосов, замена арматуры реакторного и турбинного цеха, а также замена газодувок системы дожигания водорода.

«Кольская АЭС надёжно обеспечивает электроэнергией Арктический регион, промышленность, города и посёлки. Планово-предупредительный ремонт (ППР) – это ежегодная плановая процедура, которая проводится на нашей станции с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии», – отметил Первый заместитель главного инженера Кольской АЭС по эксплуатации Валерий Кононов.

Соблюдение диспетчерского графика нагрузки 880 МВт обеспечивается работой энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС. На энергоблоке № 4 продолжается планово-предупредительный ремонт.



Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.



Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.