Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику совместно с врио главы региона Денисом Пушилиным провёл совещание по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса новых субъектов РФ.

На совещании Министр отметил, что Программа развития ТЭК ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на 2023-2025 годы была поддержана Михаилом Мишустиным в ходе состоявшейся недавно Стратегической сессии Правительства по вопросу интеграции новых регионов, определён объём финансирования программы.

Он подчеркнул, что важным этапом запуска трёхлетней программы является создание на территории новых субъектов филиалов крупнейших энергокомпаний в целях эффективной эксплуатации энергообъектов, выполнения работ по реконструкции и ремонтам оборудования, реализации оперативно-диспетчерского управления.

«Компании должны в кратчайшие сроки завершить подготовку и запустить полноценную работу филиалов в новых регионах для восстановления повреждённой инфраструктуры и обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей», – призвал Николай Шульгинов.

Говоря о мероприятиях по развитию электроэнергетики, газоснабжения и угольной отрасли Донецкой Народной Республики, глава Минэнерго России выделил актуальные задачи, которые должны быть решены в приоритетном порядке.

«При участии крупнейших российских энергокомпаний планируем обеспечить стабильную работу энергоблоков ТЭС с вводом в работу дополнительной генерирующей мощности, восстановить и повысить надёжность электрических связей между новыми субъектами, восстановить нормальные схемы электроснабжения крупных агломераций, провести капитальный ремонт объектов распределительных электросетей и повысить уровень газификации. Важно как можно скорее запустить и реформу угольной отрасли», – сообщил Николай Шульгинов.

По его словам, все мероприятия должны быть синхронизированы. «Восстановление работоспособности генерирующего оборудования должно быть связано с ремонтом и восстановлением системообразующих магистральных сетей. Аналогичным образом должна быть выстроена работа в распределительных сетях», – добавил Министр.

Работа по восстановлению и развитию ТЭК в четырёх регионах должна быть одновременно направлена на подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Кроме того, в ходе совещания обсуждалась ситуация с Каховской гидроэлектростанцией. Николай Шульгинов подчеркнул, что при подготовке к ОЗП необходимо принимать во внимание выбытие ГЭС из энергобаланса.

«В текущем году запланированы ремонт и восстановление 69 объектов электросетевой инфраструктуры и 86 объектов газовой, поставка оборудования и материалов для пополнения аварийного резерва и 37 единиц спецтехники. Планируется решить задачи по переводу котельных на работу на природном газе для обеспечения стабильного теплоснабжения потребителей в зимний период», – прокомментировал он ход подготовки к отопительному сезону.

Помимо этого, Николай Шульгинов рассказал, что Минэнерго разработало модель расчётов за потреблённую электроэнергию на территории новых субъектов, которая предполагает создание специальной организации – единого закупщика. В его задачи входит организация расчётов между потребителями, генерирующими компаниями и оптовым рынком. Данная схема оптимальна и хорошо себя показала на этапе интеграции Крымской энергосистемы.

В ходе визита глава энергетического ведомства также вручил почётные грамоты и благодарности Министерства энергетики РФ сотрудникам компаний ТЭК новых субъектов РФ. Он отметил их мужество и профессионализм, пожелал успешного решения всех поставленных задач.