7 июня 2023 года на площадке Нововоронежской АЭС состоялся семинар-совещание по вопросам импортозамещения с участием лидеров региональной промышленности и правительства Воронежской области.



Цель семинара – привлечь региональные предприятия к долгосрочному сотрудничеству с Нововоронежской АЭС и с АО «Концерн Росэнергоатом» для обеспечения поставок необходимого оборудования и запчастей, ранее закупаемых у иностранных производителей.



На мероприятии присутствовали представители областной власти, Концерна «Росэнергоатом», крупнейших промышленных организаций региона и атомной отрасли, головных конструкторских организаций, испытательных центров, сертификационных органов.

«Многие поставщики сейчас не решаются выходить на наш рынок, поскольку не до конца осознают, какие требования по качеству необходимо будет выполнить. А также, какие расходы это повлечет и насколько доходной будет данная деятельность в ближайшей перспективе. Мы рассказали об особенностях наших закупочных процедур, постарались дать подробную и прозрачную пошаговую инструкцию. Наши крупные отраслевые партнеры сейчас перегружены и нуждаются в поддержке субпоставщиков. Я думаю, что формат мероприятия поможет установить контакт между всеми участниками процесса», - прокомментировал заместитель директора по закупкам и материально-техническому обеспечению Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

Нововоронежская АЭС подготовила подробную презентацию, в которой отразила свои потребности по импортозамещению в конкретных единицах и их денежном эквиваленте, динамику перехода от импорта оборудования к его замене продукцией отечественного производства за 2019-2022 гг. Были подробно освещены особенности закупочно-договорной деятельности на Нововоронежской АЭС в современных условиях и требования по качеству, которым должно соответствовать поставляемое оборудование.

«Высокие требования, предъявляемые в атомной отрасли к качеству продукции, не являются барьером для сотрудничества Нововоронежской АЭС и региональных промышленников. У наших предприятий есть большой опыт работы в жестких условиях, многие из них сотрудничают с нефтегазовыми компаниями. Также есть действующие поставщики для атомной отрасли. Одна из целей сегодняшнего мероприятия - дать понять всем участникам, что эти требования вполне выполнимы», - сказал заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.

Участники совещания обсудили возможное сотрудничество региональных предприятий и атомной станции, обозначив темы для дальнейшей проработки. По итогам совещания будет составлен протокол, где отразятся основные вопросы и предложения, озвученные в ходе мероприятия.

«Мы выступили инициаторами этого совещания. Безусловно, для нас важно, чтобы местные производители могли участвовать в тендерах на поставки оборудования, запчастей, комплектующих для атомной станции. Это даст нам возможность управлять сложившейся ситуацией. Долгосрочное сотрудничество с промышленниками региона приведет к росту эффективности и безопасности работы Нововоронежской АЭС и экономики Воронежской области в целом», – подчеркнул директор НВ АЭС Владимир Поваров.

После официальной части участники посетили энергоблоки Нововоронежской АЭС и музейно-выставочную экспозицию предприятия.



Переход на отечественное оборудование набирает обороты, российские предприятия активно включились в общую работу по оперативному и качественному замещению иностранной продукции, а также созданию собственных разработок и новых производственных площадок по выпуску продукции приоритетного значения. Правительство отмечает, что цель такой политики - не полный отказ от импорта, а устранение критической зависимости от зарубежных технологий. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой работе.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.