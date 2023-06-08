На Ленинградской АЭС обсудили развитие производства изотопов медицинского назначения - йода-131 и молибдена-99 на Смоленской АЭС и Курской АЭС. Рабочая встреча состоялась на днях на площадке атомной станции.

Участие в ней приняли руководители проектного офиса развития изотопного бизнеса АО «Концерн Росэнергоатом», специалисты Ленинградской, Смоленской и Курской атомных станций и разработчики оборудования из научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н.А. Доллежаля (НИКИЭТ).

Специалисты побывали в реакторном зале энергоблока №4 РБМК-1000, в реакторе которого нарабатываются изотопы; в операторской защитной камеры, где происходит разделка изотопов для дальнейшего перемещения в контейнеры и отправки заказчикам. Гости своими глазами увидели весь технологический процесс работы с изотопами - при них произошла выгрузка из реактора блок-контейнеров с изотопом йод-131, их разделка, загрузка в транспортные контейнеры и отправка заказчику.

На данный момент Ленинградская АЭС является единственной из атомных станций России, которая производит медицинские изотопы. Внедрение производства изотопов медицинского назначения ещё на двух атомных станциях позволит увеличить объём их производства, и значит улучшить диагностику и лечение онкологических заболеваний.

«Запустить производство на Смоленской и Курской атомных станциях планируют в 2026 году. Реализация этого проекта позволит обеспечить качественным сырьём российских производителей радиофармпрепаратов, которые широко используются для диагностики различных патологий организма и лечения, в том числе онкологических заболеваний», - рассказал Алексей Кондратьев, начальник отдела радиационных технологий Ленинградской АЭС.

Напомним, что Ленинградская АЭС уже больше 20-ти лет производит изотопы, которые применяются по всему миру. К примеру, 20-25% мировых поставок кобальта-60 обеспечивает Ленинградская АЭС. Кобальт-60 широко применяется для стерилизации медицинского инструмента, материалов и пищевых продуктов, изменения свойств различных полимеров, увеличения всхожести семян и т.п. Уникальная конструкция канальных реакторов РБМК-1000 Ленинградской АЭС позволяет обеспечить непрерывную наработку и выгрузку изотопов из реактора «на ходу», без остановки процесса электрогенерации.

Государство и профильные ведомства оказывают значительную поддержку отечественным производителям медицинской продукции и техники, интеграции их решений в клиническую практику.

Производство Росатомом изотопов медицинского назначения способствует повышению оснащенности учреждений здравоохранения, качества медицинских услуг, оказываемых населению, сокращению смертности. Все это обеспечивает комплексное развитие системы здравоохранения в Российской Федерации.

Ленинградская АЭС является крупнейшей атомной станцией в России по установленной мощности 4400 МВт. Здесь эксплуатируются 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд. кВтч электроэнергии.