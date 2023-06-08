Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе Владимире Устинове. Ключевыми темами стали обустройство и ремонт участков трасс на подъездах к пунктам пропуска, а также поддержание нормативного состояния опорной сети автомобильных дорог.

В заседании также приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксёнов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В начале встречи, которая прошла в режиме видео-конференц-связи, Владимир Устинов отметил, что в Южном Федеральном округе к действующим пунктам пропуска подходят 10 региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, а также четыре федеральные трассы.

«Сегодня значительно развивается наше сотрудничество с Абхазией и Казахстаном, кратно возрастают грузовые и пассажирские потоки с новыми субъектами РФ. Именно поэтому роль пропускных пунктов и дорог, ведущих к ним, кратно возрастает. В настоящий момент необходимо принять решения по комплексной модернизации данной дорожной сети, которая бы подразумевала как ремонтные работы на самих трассах, так и установку дополнительного освещения, комплексов фотовидеофиксации и объектов сервисной инфраструктуры», – отметил полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе.

На заседании участники детально обсудили основные работы, проводимые в каждом субъекте ЮФО.

В частности, устройство дополнительных линий электроосвещения осуществляется на трассе Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Волгоградской области на подъезде к АПП Вишнёвка. Завершить работы планируется к декабрю этого года.

В Ростовской области предусмотрена модернизация участка автомобильной дороги Симферополь – Джанкой – Мелитополь – Мариуполь –Таганрог (ранее – трасса А-280 Ростов – Таганрог), которая ведет к МАПП Весело-Вознесенка. Поскольку данная дорога является крайне востребованной в качестве сухопутного маршрута в Крым, планируется перевести участок из двух в четыре полосы движения. Первые 3 км расширят уже в августе. В сентябре будет организована площадка для стоянки транзитного транспорта вблизи МАПП. Весь маршрут от Ростова-на-Дону до Таганрога станет четырехполосным к 2027 году.

Василий Голубев в свою очередь поблагодарил Федеральное дорожное агентство за эффективное взаимодействие и отдельно остановился на дополнительных проектных решениях. Губернатор Ростовской области проинформировал, что вблизи пункта Весело-Вознесенка, где действительно наблюдается большой поток транспорта, на территории субъекта организованы два пункта передержки большегрузных автомобилей, а также ещё два будут открыты в ближайшее время со стороны Донецкой Народной Республики. В этих точках располагаются административные здания, зоны отдыха и питания.

Другой важной темой заседания стала опорная сеть дорог РФ и приведение её в нормативное состояние. Владимир Устинов напомнил, что до конца 2027 года более 85 % трасс в её составе должны быть в нормативном состоянии. Всего в опорную сеть входит более 136 тыс. км автомобильных дорог, из которых 64 тыс. км – федеральные, а 72 тыс. км – региональные и межмуниципальные. По состоянию на 1 января 2023 года, доля дорог опорной сети в границах ЮФО, которые находятся в нормативном состоянии, ‒ 62 %.

Роман Новиков акцентировал внимание на том, что для достижения всех целевых показателей пятилетнего плана дорожной деятельности была предварительно проведена кропотливая методологическая и организационная работа с каждым субъектом РФ. Результатом её стали меморандумы о взаимодействии, в которых указаны перечень ключевых транспортных артерий и список проводимых на них работ до конца 2027 года.

Крупнейшие проекты пятилетнего плана напрямую связаны с маршрутом «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока и международным маршрутом «Север – Юг». В будущем они значительно повысят связанность территорий, улучшат логистику. При этом в настоящее время ключевой задачей является увязка процессов развития территорий и городов с созданием транспортно-логистических центров и коридоров. Кроме того, необходима переориентация последних на другие направления в связи с изменившейся геополитической ситуацией.

«Южный федеральный округ вобрал в себя целый комплекс уникальных инфраструктурных проектов. В минувшем году было открыто движение по III очереди обхода Майкопа в Республике Адыгея. Мы завершили также работы на Северном обходе Анапы в Краснодарском крае, на обходе микрорайона Горьковского в Волгоградской области. Сейчас строим обход Волгограда и реконструируем участки автомобильной дороги А-290 от Новороссийска до Крымского моста. И самое главное, результаты этой огромной работы находят положительный отклик у граждан. В прошлом году, согласно исследованию ВЦИОМ, показатель удовлетворенности качеством и доступностью автомобильных дорог в среднем по стране составил 52 %. В данном федеральном округе он ещё выше – 55,5 %. Кроме того, в общем рейтинге регионов лидерами по уровню удовлетворенности стали именно субъекты ЮФО: город Севастополь, республики Крым, Адыгея и Калмыкия. Это, несомненно, иллюстрирует высокую эффективность работы региональных проектных команд, за что хотелось бы отдельно поблагодарить каждого руководителя субъекта РФ», – подчеркнул руководитель Росавтодора.

Роман Новиков также озвучил, что в 2022 году в субъектах Южного федерального округа в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ввели в эксплуатацию 754 объекта региональной и местной дорожной сети общей протяженностью 2,1 тыс. км. Площадь укладки верхних слоев дорожного покрытия составила свыше 16,8 млн кв. м. В 2023 году планируется завершить работы на 697 объектах (почти 1,5 тыс. км).

«Логистические вопросы Юга России имеют важное значение для всей страны. Сейчас стартуют активные работы в сельском хозяйстве, начинается сезон отпусков. В ЮФО едут миллионы людей. И с учетом ограниченного авиасообщения именно автомобильный и железнодорожный виды транспорта становятся определяющими. Так что нам необходимо наращивать темпы, в том числе дорожных работ, чтобы сделать ключевые магистрали ещё более комфортными и безопасными», – подвёл итог Владимир Устинов.

Протяженность автомобильных дорог Южного федерального округа составляет 151,1 тыс. км. Из них 5,3 тыс. км – дороги федерального значения, 38,2 тыс. км – регионального, 107,6 тыс. км – местного. Общая протяженность опорной сети составляет почти 12,2 тыс. км.