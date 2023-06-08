Группа руководителей и преподавателей Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) познакомилась с современными технологиями и экологическими практиками «РусВинила». В рамках совместной работы на заводе они обсудили потенциальное партнерство с предприятиями нижегородского кластера СИБУРа в области научно-технологического развития в рамках федеральной программы «Приоритет-2030».

В ходе экскурсии на действующее производство представителям НГТУ продемонстрировали ключевые технологические процессы, цифровые инструменты, природоохранную инфраструктуру и экологические практики. На встрече с генеральным директором «РусВинила» и «СИБУР-Кстово» Сергеем Назаровым они обсудили такие направления потенциального сотрудничества как дополнительное профессиональное образование, НИОКР, «зеленая» экономика и экологическая безопасность.

«РусВинил» работает с сентября 2014 года и использует в своей работе самые современные технологии Предприятие выпускает поливинилхлорид, который применяется в строительстве и ЖКХ, автомобильной отрасли, архитектуре и дизайне, упаковке, медицине, производстве потребительских товаров. Вместе с предприятиями «СИБУР-Кстово» и «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск) он образует уникальную технологическую цепочку по производству и переработке этилена. Также в состав нижегородского кластера СИБУРа входит производство БОПП-плёнок «БИАКСПЛЕН», работающее в Балахне.

Каждому предприятию СИБУРа поставлены цели по реализации Стратегии устойчивого развития компании до 2025 года, включающие задачи по достижению показателей экологической устойчивости: сокращению расхода сырья и энергоресурсов, снижению воздействия на воду и воздух, вовлечению ресурсов и перерабатываемых отходов производства и потребления в переработку и повторное использование.

Сергей Назаров, генеральный директор «РусВинил» и «СИБУР-Кстово»: «НГТУ наш давний и надежный партнер по программам повышения квалификации сотрудников по химической технологии. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества и по другим, важным для современного промышленного предприятия направлениям, в частности проектам в области углеродной нейтральности, экономики замкнутого цикла и природоохранных технологий, резонирующих с философией устойчивого развития СИБУРа. Символично, что сегодняшняя встреча состоялась на неделе сразу после Всемирного Дня окружающей среды».

Сергей Дмитриев, ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева: «В рамках программы «Приоритет 2030» на базе нашего университета мы развиваем 18 серьезных направлений, 5 из которых являются стратегическими для научно-технического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Мы проводим исследования в области экологического мониторинга и аудита промышленных экосистем, ведем разработки технологий по переработке и утилизации промышленных отходов. Мы готовы к активному диалогу с индустриальными партнёрам и обсуждаем, по каким актуальным направлениям можно использовать научный потенциал и экспертизу НГТУ».

«РусВинил» – производственная площадка СИБУРа в городе Кстово Нижегородской области. Одно из самых молодых производств в периметре компании, предприятие было введено в эксплуатацию в 2014 году и использует в своей работе самые современные технологии. Сегодня «РусВинил» занимает лидирующие позиции на российском рынке ПВХ, мощности предприятия составляют 330 тысяч тонн поливинилхлорида в год,. Кроме того, предприятие производит каустическую соду для химической, целлюлозно-бумажной, алюминиевой промышленности. Мощности «РусВинила» по выпуску каустической соды составляют 225 тысяч тонн в год.