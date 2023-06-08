Стартап «НаноИнк» Группы компаний «ФлексЛаб» Северо-Западного наноцентра представил новую технологию создания солнечных CIGS батарей печатными методами. Разработка компании позволяет снизить стоимость создания солнечных панелей в более чем в 2 раза и сократить затраты на запуск производства более чем в 10 раз.

CIGS-батареи представляют собой тонкопленочные солнечные элементы, произведенные с помощью диселенида галлия-индия-меди. CIGS-модули в 100 раз тоньше и при этом менее хрупкие, более легкие и гибкие, чем их кремниевые аналоги, а также лучше работают при частичной затененности и в рассеянном свете. В будущем технология может позволить размещать солнечные элементы на различных поверхностях готовых устройств без использования дополнительной подложки.

Традиционным способом производства CIGS-модулей является магнетронное напыление – сложный и дорогостоящий процесс, что приводит к высокой стоимости готового изделия и затрудняет конкуренцию с кремниевыми солнечными элементами. Разработка стартапа «НаноИнк» позволяет снизить стоимость создания солнечных CIGS-панелей более чем в 2 раза, а также сократить объем капитальных вложений на старте производства более чем в 10 раз. Достижение таких результатов стало возможным благодаря специально разработанным нанокомпозитным чернилам, которые распределяются по поверхности при помощи печатных технологий.

«Переход от напыления к печатному методу снижает стоимость производства солнечных модулей CIGS с 0.7$ до 0,33$. Данный способ позволяет создавать солнечные панели любой формы со стабильными характеристиками. Важно и то, что CIGS-модули с применением нанокомпозитных чернил могут производится на roll-to-roll установках, способных создавать гибкие материалы размером несколько метров в ширину», - отмечает Лев Логунов, кандидат химических наук, руководитель стартапа «НаноИнк».

В планах стартапа на текущий год - масштабирование технологии и создание прототипов устройств с интегрированными солнечными CIGS-батареями, произведенными с применением печатных технологий.

«Мы ищем партнеров, которые заинтересованы в создании таких прототипов. Также рассчитываем на сотрудничество с производителями солнечных модулей, готовых инвестировать в современные технологии для создания новых продуктов в области альтернативной энергетики», - считает Лев Логунов.

Разработанная технология стартапа «НаноИнк» будет способствовать развитию сегмента тонкопленочных солнечных элементов. По оценкам участников рынка, в ближайшие годы спрос на гибкие солнечные панели будет увеличиваться за счет снижения стоимости создания продуктов и расширения сфер их применения. Согласно данным портала бизнес-аналитики Statista ключевыми факторами роста интереса к печатным способам создания солнечных батарей станет развитие к 2030 году таких областей, как интернет вещей (объем рынка до $1,69 трлн), носимая электроника (объем рынка до $ 1,39 трлн), интегрированные солнечные батареи в здания (объем рынка до $ 85 млрд).