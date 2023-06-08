Московская компания, специализирующаяся на производстве лифтового оборудования, разработала и готовит к серийному производству обновленную версию скоростных лифтовых кабин. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Внешние факторы за последний год оказали серьезное влияние на строительную и лифтовую отрасль страны. Однако созданные комфортные условия для ведения бизнеса в столице помогли предприятиям не только сохранить свои позиции на рынке, но и диверсифицировать производство, увеличить объемы выпускаемой продукции. Например, предприятие МЭЛ по итогам 2022 года увеличило объемы производства в два раза, а также разработало две модели скоростных лифтов. Новики отличаются дизайном и габаритами – их высота достигает 2,2 метра, и грузоподъемностью – одна из обновленных кабин сможет перевозить до двух тысяч килограмм. Панируется, что ежегодно будут выпускать более 500 единиц такой продукции», – отметил Владислав Овчинский.

Завод стал первым в отрасли, кто запустил производство лифтов со скоростью 2,5 метра в секунду, а также начал производство лифтов с более высокими техническими параметрами для объектов комфорт-класса.

В 2023 году в рамках МаИП компания начала строительство нового цеха, который позволит увеличить объем выпускаемой продукции в 1,5 раза и производить ежегодно до четырех тысяч подъемников. Также здесь откроется 85 дополнительных рабочих мест.

«Главным достижением компании в 2023 году стала разработка новых продуктов. Сегодня мы представляем наш новый современный бренд и новые модели лифтов, аналога которым на российском рынке еще нет. Дизайн лифтовых кабин комфорт- и бизнес-класса «Космос» и «Широта» разработан совместно с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. Идеи концепций навеяны природой России и космосом», – рассказал генеральный директор компании Руслан Родиков.

Обновленные модели были продемонстрированы 7 июня на выставке Russian elevator week.

Одна из новинок серия «Космос» представлена в 10 вариантах отделки в цветах планет и звезд Солнечной системы. Габариты кабины – 1,6 на 1,4 метра, высота – 2,2 метра. Лифт сможет одновременно перевозить до 13 человек (одна тонна) и будет передвигаться со скоростью 2,5 метра в секунду.

Вторая линейка «Широта» отличается более вместительной и просторной кабиной, рассчитанной на перевозку сразу 20 пассажиров. Ее размеры – 2,1 на 1,6 метра, высота 2,2 метра. Отделка модели приурочена к регионам России: «Заполярный», «Кижи», «Кузбасс», «Красная поляна», «Байкал».