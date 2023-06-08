Филиал АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ приступил к контролю максимально допустимых перетоков активной мощности с использованием цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемом сечении «Саратов», обеспечивающем передачу электрической мощности в крупный промышленный энергорайон.

Сечение «Саратов» стало первым в операционной зоне Саратовского РДУ, в котором максимально допустимые перетоки активной мощности в режиме реального времени определяются с применением цифровой технологии СМЗУ при управлении электроэнергетическим режимом.

Использование технологии СМЗУ позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении, состоящем из трех автотрансформаторов 220/110 кВ, на величину до 40 МВт без снижения уровня надежности электроснабжения потребителей.

В рамках внедрения СМЗУ в Филиале АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ установлено и настроено серверное оборудование, системное и технологическое программное обеспечение, разработана инструктивная документация и проведено обучение диспетчерского персонала по применению СМЗУ при управлении режимом работы энергосистемы Саратовской области.

В процессе подготовки к вводу в промышленную эксплуатацию СМЗУ, специалисты диспетчерского центра, совместно с разработчиками – АО «НТЦ ЕЭС», участвовали в тестировании работы серверного оборудования и программного обеспечения СМЗУ, создании и проверки адекватности расчетной модели энергосистемы и моделей устройств противоаварийной автоматики для обеспечения определения максимально допустимых перетоков (МДП) в контролируемом сечении в соответствии с действующими нормами.