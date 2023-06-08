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Внедрение отечественной цифровой технологии обеспечивает оптимальную загрузку и эффективность работы электростанций Саратовской области

8 июня 2023, 13:30 370 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
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Филиал АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ приступил к контролю максимально допустимых перетоков активной мощности с использованием цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемом сечении «Саратов», обеспечивающем передачу электрической мощности в крупный промышленный энергорайон.

Сечение «Саратов» стало первым в операционной зоне Саратовского РДУ, в котором максимально допустимые перетоки активной мощности в режиме реального времени определяются с применением цифровой технологии СМЗУ при управлении электроэнергетическим режимом.

Использование технологии СМЗУ позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении, состоящем из трех автотрансформаторов 220/110 кВ, на величину до 40 МВт без снижения уровня надежности электроснабжения потребителей.

В рамках внедрения СМЗУ в Филиале АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ установлено и настроено серверное оборудование, системное и технологическое программное обеспечение, разработана инструктивная документация и проведено обучение диспетчерского персонала по применению СМЗУ при управлении режимом работы энергосистемы Саратовской области.

В процессе подготовки к вводу в промышленную эксплуатацию СМЗУ, специалисты диспетчерского центра, совместно с разработчиками – АО «НТЦ ЕЭС», участвовали в тестировании работы серверного оборудования и программного обеспечения СМЗУ, создании и проверки адекватности расчетной модели энергосистемы и моделей устройств противоаварийной автоматики для обеспечения определения максимально допустимых перетоков (МДП) в контролируемом сечении в соответствии с действующими нормами.

«Диспетчерский персонал получил эффективный инструмент, позволяющий оценивать режим работы контролируемого сечения «Саратов» в режиме реального времени и обеспечивать оптимальную загрузку генерирующего оборудования Саратовской ТЭЦ-5, Саратовской ТЭЦ-2 и Энгельсской ТЭЦ-3», - отметил заместитель главного диспетчера по режимам Дмитрий Софинский.

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Метки: СО ЕЭС, ОДУ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, СМЗУ
Отрасль: Электроэнергетика 

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