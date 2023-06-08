Энергетики Армавирского филиала компании «Россети Кубань» присоединили к электросетям компании дома в Гулькевичском и Успенском районах, строящиеся в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суммарная мощность подключения составила 345 кВт.

В п. Комсомольском Гулькевичского района подключены к электросети 27 домов, предназначенные для расселения детей-сирот. От существующей трансформаторной подстанции специалисты энергокомпании провели две новые воздушные линии электропередачи протяженностью свыше 500 м, а также установили 28 железобетонных опор и протянули безопасный и надёжный самонесущий изолированный провод.

В Успенском районе энергетики обеспечили электроэнергией площадки в с. Коноково, где будут возведены три трехэтажных дома для обеспечения жильем детей-сирот. Энергокомпания выполнила все мероприятия в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к сетям, максимальная мощность составляет 75 кВт.

– Особое внимание мы уделяем техприсоединению социально значимых объектов. Выполняем все необходимые работы своевременно, а порой даже с опережением сроков. При строительстве используются надежные и качественные материалы, в том числе самонесущий изолированный провод, который обладает повышенными характеристиками прочности и безопасности, – подчеркивает исполняющий обязанности директора Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев.

Всего с начала 2023 года Армавирский филиал «Россети Кубань» осуществил технологическое присоединение более 340 новых объектов общей мощностью более 6 МВт. Для их подключения энергетики построили и реконструировали свыше 23 км линий электропередачи.