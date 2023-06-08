С начала 2023 года специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» отремонтировали 35 трансформаторных подстанций классом напряжения 10-0,4 кВ в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.

Энергетики провели техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций (ТП) с заменой устаревших выключателей, трансформаторов, разъединителей и другого оборудования. После технических мероприятий специалисты благоустроили прилегающие к энергоустановкам территории и обновили диспетчерские наименования.

– Реализация ремонтной программы – одна из важнейших задач филиала. В период с марта по октябрь нам необходимо провести все запланированные работы для обеспечения качественного и надежного электроснабжения наших потребителей в период высоких нагрузок на энергосистему, – отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

В сложной системе электротехнического оборудования трансформаторные подстанции выполняют роль звена, перераспределяющего электроэнергию, от которого зависит надёжность электроснабжения конечных потребителей.