ПРЯМОЙ ЭФИР
С начала 2023 года специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» отремонтировали 35 трансформаторных подстанций классом напряжения 10-0,4 кВ в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.
Энергетики провели техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций (ТП) с заменой устаревших выключателей, трансформаторов, разъединителей и другого оборудования. После технических мероприятий специалисты благоустроили прилегающие к энергоустановкам территории и обновили диспетчерские наименования.
– Реализация ремонтной программы – одна из важнейших задач филиала. В период с марта по октябрь нам необходимо провести все запланированные работы для обеспечения качественного и надежного электроснабжения наших потребителей в период высоких нагрузок на энергосистему, – отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.
В сложной системе электротехнического оборудования трансформаторные подстанции выполняют роль звена, перераспределяющего электроэнергию, от которого зависит надёжность электроснабжения конечных потребителей.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter