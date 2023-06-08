 

ГК 1520 построит новый парк экипировки поездов для МЦД-3 на станции Раменское

8 июня 2023, 11:45 138 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

На станции Раменское строители ОСК 1520 (входит в ГК 1520) завершили подготовку земляного полотна под пути нового парка экипировки поездов МЦД-3. 

В новом парке будет семь путей, он сможет вместить 28 электропоездов. Здесь составы будут размещать на ночь и готовить к выходу на линию: проводить уборку, заправлять водой, обслуживать санитарные узлы. Готовность объекта на сегодняшний день – более 50%.

Строительству нового парка экипировки предшествовала подготовка основания под существующие пути депо Раменское и устройство песчаной насыпи. Объем земляных работ на объекте превысил 225 тысяч кубометров. Строители возводят административные и технические здания, пункт смены локомотивных бригад, бытовые блоки, насосную станцию, прокладывают водопровод. 

Также на станции Раменское построят пост электрической централизации, где разместят оборудование системы управления движением поездов. На посту выполнили устройство стен, перекрытий и кровли, идет внутренняя и внешняя отделка здания, монтаж инженерного оборудования. По периметру движения поездов в зоне жилой застройки будут установлены шумозащитные экраны.

Обсудить на форуме
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+