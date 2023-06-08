На станции Раменское строители ОСК 1520 (входит в ГК 1520) завершили подготовку земляного полотна под пути нового парка экипировки поездов МЦД-3.

В новом парке будет семь путей, он сможет вместить 28 электропоездов. Здесь составы будут размещать на ночь и готовить к выходу на линию: проводить уборку, заправлять водой, обслуживать санитарные узлы. Готовность объекта на сегодняшний день – более 50%.

Строительству нового парка экипировки предшествовала подготовка основания под существующие пути депо Раменское и устройство песчаной насыпи. Объем земляных работ на объекте превысил 225 тысяч кубометров. Строители возводят административные и технические здания, пункт смены локомотивных бригад, бытовые блоки, насосную станцию, прокладывают водопровод.

Также на станции Раменское построят пост электрической централизации, где разместят оборудование системы управления движением поездов. На посту выполнили устройство стен, перекрытий и кровли, идет внутренняя и внешняя отделка здания, монтаж инженерного оборудования. По периметру движения поездов в зоне жилой застройки будут установлены шумозащитные экраны.