До 30 июня 2023 года работники ГУП РК «Крымэнерго» завершат ремонт участка сетевого комплекса для повышения качества электроснабжения потребителей в селах Лозовом, Петропавловка, Залесье, Константиновка и Украинка Симферопольского района, а также в микрорайоне Кирпичное г.Симферополя.

8 июня работники ГУП РК «Крымэнерго» приступили к замене масляного выключателя на подстанции (ПС) 35 кВ в с. Залесье. Современное вакуумное оборудование, которое будет смонтировано на ПС, имеет характеристики высокой надёжности, пожаробезопасности, бесшумности. Также специалисты продолжают расчистку трассы линий электропередачи от деревьев и кустарников в с. Петропавловка и с. Украинка.

В целях обеспечения безопасности сотрудников и во избежание повреждения оборудования ГУП РК «Крымэнерго» может краткосрочно ограничивать электроснабжение потребителей, о чем заблаговременно информирует на своем официальном сайте (https://crimea-energy.ru/consumers/powtrans/ptgrafoff). Предприятие приносит извинения за временные неудобства.

Наряду с этим сетевая организация в Симферопольском районе ведет работу по выявлению бесхозяйного электрического оборудования и разработке предложений по восстановлению и обслуживанию подобных энергообъектов.