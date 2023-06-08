В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» проводится дополнительное обучение специалистов компании, отвечающих за обслуживание, эксплуатацию и ремонт распределительных сетей 0,4 – 20 кВ.

Под руководством преподавателей Учебного комплекса компании работники из разных филиалов «Россети Ленэнерго» изучают особенности технического обслуживания и ремонта воздушных линий (ВЛ) электропередачи различного класса напряжения, трансформаторных подстанций, самонесущего изолированного провода (СИП), узлов крепления, а также проводят осмотры ВЛ с использованием компьютерного имитационного тренажера.

«Обучение также включает освоение правил охраны труда при выполнении технических мероприятий, пожарной безопасности и оказания первой доврачебной помощи пострадавшему от электрического тока. Отдельные блоки посвящены особенностям замены дефектных изоляторов 10 кВ, проведению замеров силового трансформатора мощностью до 1 тыс. кВ и измерению контуров сопротивления на комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ», – рассказывает начальник Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» Виктор Катенев.

В конце обучения участников ждет итоговая аттестация, по итогам которой каждый работник получит удостоверение о повышении квалификации.

На следующей неделе на базе Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» также состоится обучение по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. Участие в нем примут 27 сотрудников компании.