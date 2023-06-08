Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» завершил комплекс работ для электроснабжения нового физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Можайске на улице 1-ая Железнодорожная.

Для подачи электроэнергии на объект специалисты компании построили комплектную трансформаторную проходную подстанцию (КТПП) 10/0,4 кВ, в которой установлены два трансформатора общей мощностью 800 кВА. КТПП оборудована автоматизированной информационно-измерительной системой коммерческого учёта электроэнергии, устройствами релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналом связи и передачи данных. Помимо этого смонтированы участки кабельной линии 0,4 кВ и 10 кВ общей протяженностью 240 метров.

После завершения работ со стороны заявителя максимальная мощность присоединяемого объекта составит 350 кВт. В настоящее время предоставлено 270 кВт.

Категория надежности – вторая. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервным схемам.

Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Макарово».

Спортивный объект будет представлять собой двухэтажное здание площадью 5,6 тыс. кв. м. Новый дворец спорта станет домашней ареной для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Воспользоваться услугами комплекса сможет каждый житель Можайского городского округа.

Для спортсменов будут созданы все необходимые условия. Дворец спорта планируется оборудовать универсальным спортивным залом с трибуной на 500 мест, залом борьбы с трибуной на 100 мест, тренировочным борцовским залом, тренажёрным залом, просторными раздевалками и другими вспомогательными и административными помещениями. Будет благоустроена и прилегающая территория с парковочными местами. Основной акцент при проектировании и строительстве комплекса делается на создание максимально комфортных условий для занятий борьбой разных видов (самбо, дзюдо, джиу-джитсу, спортивная борьба). В Можайском городском округе самбо и дзюдо являются одними из самых популярных видов спорта.