Специалисты группы «Россети Северный Кавказ» продолжают реализацию программы технического обслуживания и ремонтов – ключевого этапа по подготовке электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду. За пять месяцев 2023 года энергетики в семи регионах округа уже заменили 1 541 ветхую опору линий электропередачи (ЛЭП) с установкой новых, более прочных и надежных. Этот показатель на 2 % превышает календарные плановые задачи на указанный период.

Опоры считаются одним из важнейших элементов воздушной ЛЭП: именно на них держатся провода, посредством которых электроэнергия поступает в дома и на предприятия. Ветхое состояние опоры может привести к обрыву линии и как следствие спровоцировать нарушение электроснабжения потребителей.



В регионах Северного Кавказа установка и замена опор усложняется горным рельефом с климатическими и грунтовыми особенностями, труднодоступностью существенной части территорий. Тем не менее, энергетики подходят к выполнению своих задач с максимальной ответственностью, своевременно выполняя работы.



Подготовка к сезону холодов продолжается. Работы ведутся по всем ключевым направлениям, в числе которых ремонт линий электропередачи различного класса напряжения и трансформаторных подстанций, расчистка трасс ЛЭП от пожароопасной растительности.