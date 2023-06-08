 

"Россети Северный Кавказ" заменили свыше 1,5 тыс. ветхих опор ЛЭП в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду

8 июня 2023, 17:30 358 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты группы «Россети Северный Кавказ» продолжают реализацию программы технического обслуживания и ремонтов – ключевого этапа по подготовке электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду. За пять месяцев 2023 года энергетики в семи регионах округа уже заменили 1 541 ветхую опору линий электропередачи (ЛЭП) с установкой новых, более прочных и надежных. Этот показатель на 2 % превышает календарные плановые задачи на указанный период.

Опоры считаются одним из важнейших элементов воздушной ЛЭП: именно на них держатся провода, посредством которых электроэнергия поступает в дома и на предприятия. Ветхое состояние опоры может привести к обрыву линии и как следствие спровоцировать нарушение электроснабжения потребителей.

В регионах Северного Кавказа установка и замена опор усложняется горным рельефом с климатическими и грунтовыми особенностями, труднодоступностью существенной части территорий. Тем не менее, энергетики подходят к выполнению своих задач с максимальной ответственностью, своевременно выполняя работы.
 
Подготовка к сезону холодов продолжается. Работы ведутся по всем ключевым направлениям, в числе которых ремонт линий электропередачи различного класса напряжения и трансформаторных подстанций, расчистка трасс ЛЭП от пожароопасной растительности.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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