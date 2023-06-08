"Саратовские РС" обеспечили электроснабжение объекта мелиорации

Специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» предоставили 250 кВт электрической мощности АО «Азимут». Электроэнергия необходима предприятию для работы насосной станции, расположенной на территории Подсосенского МО Балаковского района. Возможность орошения полей уменьшит климатические риски, характерные для левобережных районов области.

Для присоединения насосной станции к существующей электросетевой инфраструктуре энергетики смонтировали реклоузер (устройство для разделения воздушной линии на секции с возможностью вывода из эксплуатации на время проведения работ только небольшого участка). Запрошенная электрическая мощность поступает с подстанции 35/10 кВ «ПТФ». Учет потребления электроэнергии ведется с помощью трехфазного счетчика с дистанционной передачей показаний.

Обеспечивая электроэнергией объекты мелиорации, «Саратовские распределительные сети» содействуют реализации программы «Развитие мелиоративного комплекса России» федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Подать заявку на присоединение к электрическим сетям можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». С 2022 г. техническая возможность обращения реализована и на сайте Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.