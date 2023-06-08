В 2022 году «Россети Тюмень» выявили хищения оборудования в электросетевом комплексе Тюменской области на четверть миллиона рублей. Добычей злоумышленников стал электрический провод и элементы линий электропередачи. На основании материалов от энергетиков правоохранительные органы возбудили 2 уголовных дела.

«Россети Тюмень» проводят непрерывную работу по выявлению и пресечению хищений. Крупнейшая энергокомпания Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в рамках профилактики правонарушений осуществляет ежедневный мониторинг сигналов автоматизированных систем учета и регулярные обследования трансформаторных подстанций и ЛЭП.

Энергетики напоминают, что любые вмешательства в работу электрооборудования, находящегося под высоким напряжением, опасны для жизни и здоровья. Порча электросетевого имущества может стать причиной сбоев в энергоснабжении потребителей, в том числе социально значимых объектов: детских садов, школ и больниц.

Сообщить о случаях воровства электроэнергии или незаконного подключения к электросетям можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции среди работников можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.