Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех демонстрирует беспилотный авиационный комплекс БАС-200 и офшорный вертолет Ми-171А3 на международной выставке «Евразия – наш дом». Мероприятие проходит в Сочи на территории парка науки и искусств «Сириус».

БАС-200 и модель вертолета Ми-171А3 можно увидеть на стенде Госкорпорации Ростех. Разработку авиационной техники ведет Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова холдинга «Вертолеты России».

Беспилотный комплекс состоит из наземной станции управления, транспортного контейнера и БПЛА. Управление комплексом может осуществляться на расстоянии до 100 км от базовой станции. При необходимости управление БПЛА может передаваться от станции к станции, и тогда его максимальная дальность может доходить до 400 км. Продолжительность полета с полезной нагрузкой достигает 4 часов.

Этот летательный аппарат может применяться для доставки грузов, мониторинга местности, геологоразведки, лесоохраны, сельского хозяйства, поисково-спасательных и других работ. На БАС-200 возможна установка широкого перечня оборудования для мониторинга и аэрофотосъемки.

Беспилотник может нести гравиметр, магнитометр, спектрометр, гиростабилизированную оптико-электронную систему и другое оборудование для геологоразведки и мониторинга местности. В конце 2022 года он был сертифицирован по нормам летной годности. В настоящее время БАС-200 – единственный беспилотник, произведенный в России и сертифицированный по требованиям Росавиации. Холдинг «Вертолеты России» проводит подготовку внешних пилотов, операторов целевой нагрузки, инженерного и технического персонала с применением процедурных тренажеров и современных учебно-методических программ.

Ми-171А3 предназначен для перевозки пассажиров и грузов над землей и водной поверхностью, а также выполнения поисково-спасательных работ. Вертолет обладает уникальными транспортными возможностями в офшорном классе. При максимальной взлетной массе вертолет может перевезти до 4 тонн груза или до 24 пассажиров.

Вертолет Ми-171А3 разработан в соответствии со всеми стандартами Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). Оснащен новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, навигационным оборудованием, цифровым автопилотом, системой предупреждения столкновения в воздухе.

Выставка «Евразия – наш дом» приурочена к заседаниям Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. На ней представлены различные проекты в транспорте, энергетике, здравоохранении, спорте и туризме, образовании и молодежной политике.