Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе новых сертификатов соответствия заявлено не было, однако было зарегистрировано две декларации о соответствии на кабельную продукцию. Заявителями выступили заводы Сарансккабель и Тверьэнергокабель.

Заявленная продукция:

Кабели силовые с изоляцией из пероксидносшиваемого полиэтилена с экраном из алюминиевых проволок или из проволок алюминиевого сплава на напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ

Кабели силовые, бронированные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов на номинальное переменное напряжение 6 и 10 кВ частотой до 100 Гц включительно марки ПвБПнг(А)-HF, числом жил 3, номинальным сечением от 35 до 240 кв. мм включительно

Новые компании и предприятия

5 июня в реестре юридических лиц был зарегистрирован КЗ “Мегаток” (ИНН 9303033442), г. Донецк. Основной вид деятельности по ОКВЭД – Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.

Рынок полимеров

Индекс полимеров на этой неделе не претерпел изменений по сравнению с прошлой неделей и находится на минимальном уровне за время исследования.

Индекс занятости и рынок труда

Прошедшая неделя продолжает тренд последнего месяца на интенсивный рост количества вакансий в кабельной индустрии. Индекс занятости населения повысился на 4% за счет повышения числа вакансий на 7,3% (при росте количества резюме на 3,1%). На сегодняшний день индекс занятости населения составляет 0,29, что означает, что на каждую вакансию от работодателя на рынке труда приходится 3-4 резюме.

ТОП самых востребованных профессий в кабельной отрасли на сегодня – это:

5. Контролер (Специалист отдела контроля качества)

4. Оператор производственной линии

3. Инженер-технолог, инженер-конструктор

2. Менеджер по продажам

1. Электромонтажник

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Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности (отношение объявлений “куплю” к “продам”) на этой неделе составил 0,439. Таким образом, он вырос на 0,03% по отношению к прошлой неделе.

Средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 выросла за прошедшую неделю на 4,9%.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 6215 рублей за 100 метров кабеля – ровно столько же, сколько на прошлой неделе. Таким образом, подтверждается предположение о стабилизации рынка.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8497 рублей (маркетплейс Ozon). Это на 6,8% ниже, чем на прошлой неделе. Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5180 рублей (маркетплейс Ozon). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) остался практически без изменений, снизившись на 0,6%.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 7650 до 17652 рублей за 100 метров кабеля – на 2% выше, чем на прошлой неделе.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, что они думают о перспективах введения обязательной сертификации кабельно-проводниковой продукции. Более половины респондентов (57,45%) отнеслись к данной идее скептически, считая, что сертификация – это еще один скрытый налог и устаревший инструмент контроля. Хорошей идеей сертификацию посчитали 28,72% респондентов. 13,83% пользователей ответили коротко – “закон есть закон”.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 9 июня 2023 года.