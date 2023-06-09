В ходе рабочей поездки в Алтайский край заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Виктор Тимофеев оценил ход работ на участках трассы Р-256 «Чуйский тракт», а также провёл встречу с ветеранами региональных дорожных организаций.

В мероприятиях также приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Анатолий Волков.

Делегация осмотрела три объекта капитального ремонта на трассе Р-256 «Чуйский тракт» (участки км 234 – км 243, км 243 – км 250 и км 250 – км 258), к работам на которых приступили несколько месяцев назад. Сейчас дорожники занимаются устройством земляного полотна, объём уложенного грунта превышает 200 тыс. кубометров. Параллельно специалисты монтируют водопропускные трубы, на ряде отрезков уже приступили к устройству слоёв основания. В результате здесь будет безопасная четырехполосная дорога с разделительным барьерным ограждением, что полностью исключит вероятность встречных столкновений. Работы идут с опережением графика. В общей сложности на объектах трудятся более 250 человек, задействовано около 140 единиц дорожной техники.

Виктор Тимофеев отметил, что с учетом увеличивающегося транспортного потока и повышения туристической привлекательности Алтайского края всё острее стоит вопрос повышения комфорта, безопасности и пропускной способности основных транспортных артерий региона.

Большой объём работ по расширению до четырех полос движения ведётся на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт». Только за последние два года после реконструкции и капитального ремонта были расширены пять участков общей протяженностью около 32 км. В частности, в мае 2022 года, когда торжественно отмечалось 100-летие со дня присвоения Чуйскому тракту статуса государственной дороги, открыли движение на двух очень важных участках ‒ со 173-го по 183-й км и с 216-го по 223-й км. Помимо этого, были построены разворотные петли, подземные и наземные пешеходные переходы, автобусные остановки, смонтированы новые линии электроосвещения.

«В этом году мы продолжим расширение трассы Р-256. В работе ещё шесть объектов протяженностью около 45 км. Ввод первых 11 км запланирован до конца 2023-го. Ещё 17 км завершат в 2024-м, остальное – в 2025 году. Уверен, что такая комплексная модернизация Чуйского тракта даст импульс к развитию дорожно-строительных организаций региона, а также обеспечит стабильный рост экономического и туристического потенциала всего Алтая», – подытожил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства.

Другим ключевым объектом региона является трасса А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан. Дорога протяжённостью 388 км получила федеральный статус осенью 2020 года. Сейчас основная задача – ликвидировать 47 км щебеночного разрыва (с 316-го по 363-й км). В этом году ФКУ Упрдор «Алтай» приступает к разработке проектно-сметной документации, объект будет разделен на пять этапов с последовательной реализацией в период с 2024 по 2027 год.

Большой фронт работ в крае предусмотрен и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Если в 2022 году к нормативу привели более 560 км региональных и местных дорог, то в планах на 2023-й – ещё более 430 км.

Всего будет обновлено более 160 объектов, в том числе восемь участков трасс, ведущих к туристическим местам (их общая протяжённость – 38 км).

В частности, трасса Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском районе ведет к знаменитому солёному озеру в селе Завьялово. В этом году дорожные работы пройдут на двух участках, длина которых превышает 6 км.

Также дорожники отремонтируют 8 км трассы Бийск – Белокуриха в Смоленском районе, которая ведет к Белокурихе – городу-курорту федерального значения. В этой локации расположены десятки санаториев и лечебниц, куда ежегодно съезжаются тысячи людей со всей страны. На объекте выполнят укладку нового слоя покрытия, укрепят обочины и установят металлическое барьерное ограждение.

В планах на этот год – ремонт туристического маршрута на солёное озеро Бурлинское, которое в летний период приобретает малиновый окрас. На участке от города Славгорода до села Бурсоль отремонтируют порядка 4 км, при поступлении дополнительного финансирования ‒ 10 км.

Такая динамика объемов дорожных работ свидетельствует о высоком уровне профессионализма дорожников региона. В настоящий момент в отрасли трудится более 5 тыс. человек.

В 2022 году Алтайский край отмечал своё 85-летие. В 1937-м, в год основания региона, было образовано и Управление шоссейных дорог, правопреемником которого является «Алтайавтодор». Тогда же были созданы ведущие предприятия, работающие на дорогах региона по сей день. Дорожно-строительные управления с такой долгой историей, сохраняющие принципы преемственности опыта и школу наставничества, на протяжении всех этих лет растят компетентные и профессиональные кадры.

Дальнейшее развитие отрасли, подготовку молодых специалистов Виктор Томенко и Виктор Тимофеев обсудили на встрече с ветеранами дорожного хозяйства.

Глава субъекта РФ акцентировал внимание на комплексной модернизации всей дорожной сети региона: «Нам есть чем гордиться. Удалось выйти на приличные темпы обновления, ремонта, восстановления дорог. Мы ежегодно обновляем порядка 800 км дорог, плюс десятки разных объектов и сооружений, столь необходимых в дорожном хозяйстве. Мы и в этом году запланировали 22 млрд рублей для того, чтобы вложить в дорожную сеть нашего региона. Будем продолжать этим заниматься».

Кроме того, губернатор отметил, что важной составляющей успеха является своевременная закупка новой техники для краевых дорожно-строительных управлений и муниципалитетов. Так, за пять лет было приобретено спецтехники на более чем 4 млрд рублей.

Заместитель руководителя Росавтодора отдельно остановился на планомерной работе ведомства по развитию кадрового потенциала. Он напомнил, что в рамках обновленной Концепции развития дорожного образования до 2035 года на базе РУТ (МИИТ) была создана Академия дорожного хозяйства. С этого года на данной площадке начинается подготовка специалистов по программам высшего образования. Также будут организованы программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Кроме того, Федеральным дорожным агентством подписан ряд соглашений о взаимодействии с ведущими отраслевыми учебными заведениями. Они предусматривают методологическую поддержку, помощь в создании новых актуальных образовательных программ и участие представителей ведомства в открытых занятиях.

В завершение рабочей поездки Виктор Тимофеев провёл встречу с коллективом подведомственного ФКУ Упрдор «Алтай», на которой вручил благодарственные письма Федерального дорожного агентства отличившимся сотрудникам. Также благодарностями были отмечены ветераны казенного учреждения.

Общая протяжённость автомобильных дорог в Алтайском крае составляет 53,4 тыс. км (по данным на 01.01.2023), из них федерального значения – 1 тыс. км; регионального – 15,8 тыс. км; местного – 36,6 тыс. км. Протяжённость опорной сети региона – 3,1 тыс. км.