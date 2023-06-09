Министерство энергетики РФ считает первоочередной задачей обеспечение электроснабжения населения Херсонской области в связи с разрушением Каховской ГЭС. Об этом журналистам сказал глава ведомства Николай Шульгинов в кулуарах Евразийского конгресса.

"Первоочередной задачей является разработка и реализация компенсационных мероприятий для обеспечения электроснабжения населения Херсонской области в связи с разрушением Каховской ГЭС. Также нужно провести полноценное обследование гидротехнических сооружений и оборудования для определения объемов и сроков восстановления энергообъекта", - сказал он.

Шульгинов добавил, что необходимо также обеспечить безопасность специалистов, которые будут обследовать повреждения. "Кроме того, важно обеспечить безопасность специалистов, которые будут проводить это обследование, потому что объект находится в непосредственной близости от зоны боевых действий. Поэтому тут важно не заниматься непрофессиональными рассуждениями на тему восстановления ГЭС", - подчеркнул министр.

Уровень воды в подтопленных после разрушения Каховской ГЭС Новой Каховке и соседних населенных пунктах продолжает снижаться