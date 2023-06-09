Уральские ученые создают первое в России опытное производство керамических элементов, которые используются в энергетике и газовой отрасли, сообщил ТАСС научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН Юрий Зайков. Проект презентовали в пятницу главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

"Мы планируем создать опытное производство керамики для топливных элементов, где будут отрабатываться макеты реальных образцов, их режимы, стендовые испытания. Исследования подойдут для сферы распределенной энергетики, преобразования химической энергии в электрическую с повышением КПД до 90%, также подойдет для газовой отрасли, в том числе для улавливания или утилизации газов и преобразования газов в метанол или диметиловый эфир, в этом уже есть заинтересованные компании. Аналогов такого производства нет, мы будем пионерами", - сказал Зайков.

Институт уже приступил к созданию такого опытного производства совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Уральским научно-образовательным центром (НОЦ).

В пятницу, 9 июня, глава Минобрнауки прибыл в Екатеринбург, где посетил площадку кампуса УрФУ, который строится в рамках нацпроекта "Наука и университеты", а также посетил институты УрО РАН, где познакомился с работами ученых, осуществляемых в том числе в рамках Уральского НОЦ.