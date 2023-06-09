Текущее состояние и потенциальные направления межгосударственного сотрудничества на Крайнем Севере в условиях глобальных изменений обсудят участники сессии «Арктика как уникальная область международного сотрудничества: перспективы и возможности» международного проекта Think Arctic — Think Global, которая состоится 14 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ключевыми темами для обсуждения станут открывающиеся возможности для международного сотрудничества на Крайнем Севере, а также роль арктических и неарктических стран в устойчивом развитии региона. Кроме того, с учетом изменений, происходящих в современном миропорядке, сохраняют свою актуальность вопросы разработки эффективных инструментов управления процессами в Арктическом регионе и выстраивания новых механизмов управления Арктикой в текущих геополитических реалиях.

Помимо этого, для текущего положения дел в регионе характерна проблематика изменения климата, которая также носит трансграничный характер. В то же время таяние арктических льдов расширяет экономические возможности для государств, например, улучшаются перспективы для развития судоходства и нефтедобывающей отрасли.

Ожидается, что участниками дискуссии станут эксперты и представители научного сообщества из России, Индии, КНР, Норвегии и США. Модератор дискуссии — декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

Мероприятие посвящено текущему состоянию и перспективам сотрудничества в Арктике на пути достижения Целей устойчивого развития ООН. Итоги сессии станут частью аналитического доклада, посвященного международному сотрудничеству в области устойчивого развития между Россией и арктическими и неарктическими государствами. Проект Think Arctic — Think Global реализуется совместно Фондом Росконгресс и Центром комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

Цель проекта Think Arctic — Think Global заключается в продвижении российской повестки в области устойчивого развития, укреплении конструктивного международного диалога и выработке новых точек соприкосновения для взаимодействия России в высоких широтах со всеми заинтересованными странами и организациями.

Сессия «Арктика как уникальная область международного сотрудничества: перспективы и возможности» пройдет на стенде Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, который будет расположен в павильоне G КВЦ «Экспофорум». Деловая программа стенда включает проведение порядка 15 мероприятий, часть из них пройдет в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг., среди них: сессии «Северный морской путь. Итоги и планы», «Сохранение и мониторинг арктического многообразия», «Русская Арктика — центр притяжения. ООПТ XXI века» и «Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий».

Официальные аккаунты председательства России в Арктическом совете:

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