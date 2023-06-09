Центр квалификаций "Россети Юг" прошел аккредитацию

Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике России подтвердил полномочия АНО «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» на проведение независимой оценки профессиональной квалификации специалистов в электроэнергетике. Соответствующее свидетельство, после нескольких дней работы проверочной комиссии, вручили сегодня руководству Центра.

Работа комиссии проходила на экзаменационных площадках АНО «ЮМЦК» в Астрахани и Элисте. В течении двух дней инспекция провела осмотр экзаменационных площадок, проверила, как организованы профессиональные экзамены для энергетиков.

Напомним, АНО «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» учрежден ПАО «Россети Юг» для оценки квалификации энергетиков и повышения уровня подготовки специалистов. «ЮМЦК» координирует работу 12 экзаменационных площадок, на которых ежегодно проводит более 700 экзаменационных испытаний.