 

В Иркутске построят жилые дома за 3,1 миллиарда

9 июня 2023, 15:30 322 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: stroygaz.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 3,1 млрд рублей строительство третьей очереди жилого комплекса комфорт-класса «Авиатор» в Иркутске. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта специализированному застройщику «АЗГИ» (входит в ГК «Новый город»).

Шесть домов общей площадью 50 тыс. кв. метров рассчитаны на 713 квартир. Жилой комплекс расположиться на пересечении улиц Пискунова, Ширямова и Советская. Сдать объект планируется в I квартале 2025 года.

«ЖК «Авиатор» реализуется на средства проектного финансирования банка и является крупнейшим жилым проектом в Иркутске. На первые две очереди уже было выделено почти 7,2 млрд рублей.», – сказал управляющий директор Сибирского регионального центра «Банка ДОМ.РФ» Алексей Кузнецов.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Иркутской области строится почти 800 тыс. кв. метров жилья, из них 95% – с использованием счетов эскроу.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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