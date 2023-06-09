В Иркутске построят жилые дома за 3,1 миллиарда

«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 3,1 млрд рублей строительство третьей очереди жилого комплекса комфорт-класса «Авиатор» в Иркутске. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта специализированному застройщику «АЗГИ» (входит в ГК «Новый город»).

Шесть домов общей площадью 50 тыс. кв. метров рассчитаны на 713 квартир. Жилой комплекс расположиться на пересечении улиц Пискунова, Ширямова и Советская. Сдать объект планируется в I квартале 2025 года.

«ЖК «Авиатор» реализуется на средства проектного финансирования банка и является крупнейшим жилым проектом в Иркутске. На первые две очереди уже было выделено почти 7,2 млрд рублей.», – сказал управляющий директор Сибирского регионального центра «Банка ДОМ.РФ» Алексей Кузнецов.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Иркутской области строится почти 800 тыс. кв. метров жилья, из них 95% – с использованием счетов эскроу.