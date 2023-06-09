8 июня в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири, 7 июня в энергосистеме Новосибирской области и 6 июня в энергосистемах Омской области, Республики Алтай и Алтайского края на фоне жаркой погоды отмечены новые летние максимальные уровни потребления электрической мощности.

По оперативным данным Филиала Системного оператора ОДУ Сибири, в ОЭС Сибири максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур (ПЭВТ) пройден в 07:00 по московскому времени при среднесуточной температуре наружного воздуха 23,4ºС. Потребление составило 24 423 МВт, что на 598 МВт больше предыдущего значения максимума потребления мощности в ПЭВТ, пройденного 11 августа 2022 г.

В энергосистеме Новосибирской области новый летний максимум потребления мощности зафиксирован 7 июня в 08:00 часов по московскому времени при среднесуточной температуре наружного воздуха 28,3ºС и составил 1981 МВт. Новое значение на 54 МВт превысило показатель предыдущего летнего исторического максимума, зафиксированного 11 июля 2022 г.

В энергосистеме Омской области новое значение максимума достигнуто 6 июня в 11:00 по московскому времени при среднесуточной температуре наружного воздуха 29,2ºС. Его значение превысило предыдущий летний максимум, пройденный 5 июля 2021 года, на 96 МВт и составило 1394 МВт.

В энергосистеме Республики Алтай и Алтайского края новое значение максимума достигнуто также 6 июня в 11:00 по московскому времени при среднесуточной температуре наружного воздуха 26,7ºС. Его значение превысило предыдущий летний максимум, пройденный 6 июля 2021 года, на 10 МВт и составило 1364 МВт.

Основной причиной роста потребления мощности стало влияние высокой температуры наружного воздуха, установившейся в ряде сибирских регионов.

В условиях высокого уровня потребления мощности объединенная и региональные энергосистемы функционировали стабильно.