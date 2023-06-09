"Газпром" представил Турции свою концепцию газового хаба в республике, параметры и принципы его работы, говорится в годовом отчете российского холдинга.

"С октября 2022 года ПАО "Газпром" совместно с турецкими партнерами прорабатывается вопрос создания газового хаба в Турции. Российская сторона представила свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования", - сказано в документе.

В конце мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что по-прежнему настроен воплотить в жизнь проект газового хаба в республике, с инициативой создания которого ранее выступил президент России Владимир Путин.

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и создания в республике центра, через который газ будет поступать в третьи страны, в первую очередь европейские, если они проявят в этом заинтересованность.

Турецкая сторона отмечала, что инфраструктурно у нее почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо вносить поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности нефтегазовой компании Турции Botas и других поставщиков