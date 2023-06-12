12 июня отмечается праздник - День России. Портал RusCable.Ru поздравляет с днем российского суверенитета! В этот праздничный день мы предлагаем задуматься о том, как развивать нашу страну и ее электроэнергетический комплекс. В истории нашей страны было много трудных моментов. Санкции и ограничения сказываются на каждом из нас. Но мы должны быть сильными и развивать собственные технологии, а наша энергетика должна стать независимой. Суверенитет – это независимость от внешних поставщиков. Суверенитет дает большие возможности, но требует ответственного подхода.

Развитие страны – это не простая задача. Кабельщики объединились в составе Ассоциации "Электрокабель", чтобы не просто решать проблемы отрасли, а влиять на государственные решения, обеспечивать технологическое развитие России. Такие проекты как "единый классификатор", "НДС на медный лом", отмена "Экосбора", "противостояние маркировке", "антиконтрафакт", "мокко и рынок оборудования" , "информационная политика" – все это помогает развитию рынка и страны. Делает условия работы понятными и прозрачными. Портал RusCable.Ru вовлечен во все эти процессы и помогает объединять отрасль и находить точки соприкосновения с государством и рынками. Только совместная работа и консолидация усилий всей отрасли может помочь развитию всего государства.

В этот праздничный день мы предлагаем Вам узнать больше о том, как российские кабельщики идут к своей цели и помогают нашей стране развиваться. Смотрите видео и читайте репортажи из проекта "УНКОМТЕХ 360".

Коллектив медиахолдинга "РусКабель" от всей души поздравляет всех с Днем России! Желаем вам успехов во всех благих начинаниях, настойчивости в достижении целей, удачи и оптимизма.

Пусть в ваших домах царят любовь и понимание, и каждый новый день приносит радость и вдохновение на новые свершения!