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12 июня 2023, 10:39 331 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
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12 июня отмечается праздник - День России. Портал RusCable.Ru поздравляет с днем российского суверенитета! В этот праздничный день мы предлагаем задуматься о том, как развивать нашу страну и ее электроэнергетический комплекс. В истории нашей страны было много трудных моментов. Санкции и ограничения сказываются на каждом из нас. Но мы должны быть сильными и развивать собственные технологии, а наша энергетика должна стать независимой. Суверенитет –  это независимость от внешних поставщиков.  Суверенитет дает большие возможности, но требует ответственного подхода. 

Развитие страны –  это не простая задача. Кабельщики объединились в составе Ассоциации "Электрокабель", чтобы не просто решать проблемы отрасли, а влиять на государственные решения, обеспечивать технологическое развитие России. Такие проекты как "единый классификатор", "НДС на медный лом", отмена "Экосбора", "противостояние маркировке", "антиконтрафакт", "мокко и рынок оборудования" , "информационная политика" – все это помогает развитию рынка и страны. Делает условия работы понятными и прозрачными. Портал RusCable.Ru вовлечен во все эти процессы и помогает объединять отрасль и находить точки соприкосновения с государством и рынками. Только совместная работа и консолидация усилий всей отрасли может помочь развитию всего государства.

В этот праздничный день мы предлагаем Вам узнать больше о том, как российские кабельщики идут к своей цели и помогают нашей стране развиваться. Смотрите видео и читайте репортажи из проекта "УНКОМТЕХ 360"

Коллектив медиахолдинга "РусКабель" от всей души поздравляет всех с Днем России! Желаем вам успехов во всех благих начинаниях, настойчивости в достижении целей, удачи и оптимизма.
Пусть в ваших домах царят любовь и понимание, и каждый новый день приносит радость и вдохновение на новые свершения!

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Метки: УНКОМТЕХ, ДЕНЬ РОССИИ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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