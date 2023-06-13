АО «Мособлэнерго» повысило надежность электроснабжения потребителей Институтской части г. Дубны - исторического района, расположенного на правом берегу реки Волги. Работники Дубненского производственного отделения компании провели ремонтные работы на подстанции, обеспечивающей электроэнергией центральную котельную ОИЯИ, стадион «Наука», а также жилые дома, расположенные в этом районе города.

В ТП-109 расположена на ул. Молодёжной. На объекте работники производственного отделения заменили трансформатор мощностью 560 кВА. На его место установили новый современный трансформатор 630 кВА.

Мероприятия выполнялись в рамках производственной программы капитального ремонта. Она нацелена не только на выполнение задачи по повышению надёжности электроснабжения потребителей, но и на обеспечение безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Реализация программы проходит в тех округах Подмосковья, где имеются сети компании. В 2023 году запланировано заменить оборудование в 213 подстанциях, обслуживаемых филиалами предприятия.