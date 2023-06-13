 

Делегация Крыма намерена подписать соглашения на 200 млрд рублей инвестиций на ПМЭФ

13 июня 2023, 11:45 236 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Делегация Республики Крым примет участие в Петербургском экономическом форуме, где планирует подписать инвестиционные соглашения на общую сумму более 200 млрд рублей, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

"Делегация Республики Крым примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. По итогам планируется подписать меморандумы и соглашения в сферах строительства, рекреации, промышленности на общую сумму свыше 200 млрд рублей. Наш президент поставил задачу привлечь для развития республики не менее 800 млрд рублей частных инвестиций до 2025 года. Эта задача будет выполнена", - говорится в сообщении.

На форуме в 2022 году крымская делегация подписала соглашения и меморандумы о намерениях с общим объемом инвестиций в регион 103,31 млрд рублей. Среди масштабных проектов были строительство логистического центра в Феодосии, освоение прибрежных территорий в Евпатории, Черноморском и Бахчисарайском районах и под Судаком.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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Метки: ПМЭФ, КРЫМ, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство 

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