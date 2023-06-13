КАМАЗ запустит коммерческие беспилотные перевозки

Первые российские беспилотные грузовики «КАМАЗ» 14 июня повезут грузы по федеральной трассе М-11 «Нева». Запуск движения беспилотных магистральных тягачей – первый этап проекта «Беспилотные логистические коридоры» – состоится в рамках Петербургского международного экономического форума.

Четыре цифровых магистральных тягача КАМАЗ-54901 повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву и будут работать между логистическими терминалами этих городов. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Global Truck, «Газпромнефть-Снабжение».

Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках Программы экспериментального правого режима (ЭПР) на трассе М-11 «Нева». Ответственным за реализацию проекта выступает Минтранс России.