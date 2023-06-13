Выдано разрешение на строительство корпуса № 4.2 в составе жилого комплекса «Середневский лес» на территории поселения Филимонковское в ТиНАО. Объект будет возведен в районе бывшей Марьинской птицефабрики. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

«Новый корпус расположится через дорогу от уже сданных домов жилого комплекса. Общая площадь здания составит около 35 400 кв. метров, на подземном уровне для будущих жильцов обустроят 245 внеквартирных хозяйственных кладовых. Также здесь появится необходимая сопутствующая инфраструктура, в том числе кафе, магазины и предприятия бытовых услуг», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Глава Комитета добавил, что оформленная разрешительная документация действует до 5 мая 2026 года.

«Девелопером проекта является ПИК. В корпусе 521 квартира, жилая площадь превысит 20 000 квадратных метров. После того, как застройщик разместит проектную декларацию в ЕИСЖС, он сможет объявить цены на недвижимость и открыть продажи квартир. Дом будет строиться по стандартной схеме с финансированием посредством счетов эскроу», – отметила Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Согласно проекту, дом будет состоять из семи девятиэтажных секций. К корпусу пристроят одноэтажную часть, где разместятся коммерческие помещения.

Фасады здания облицуют керамической плиткой. Входные группы спроектированы на уровне тротуаров, без ступеней и пандусов. Новостройку оборудуют системами видеонаблюдения и безопасности.

На территории жилого комплекса уже обустроен двор-парк с площадками для детских игр, а за периметрами дворов появятся спортплощадки для футбола и баскетбола.

Как отметил Игорь Войстратенко, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет пристальное внимание качеству строительства жилых объектов. «К проверкам строящегося дома будут привлекаться специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и материалов», — подчеркнул глава надзорного ведомства.