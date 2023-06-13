7-8 июня 2023 года в городе-спутнике Смоленской АЭС Десногорске прошло 104-е выездное совещание главных инженеров атомных станций России во главе с заместителем генерального директора концерна «Росэнергоатом» – директором по производству и эксплуатации АЭС Андреем Дементьевым.

«Мы рады принять форум технических руководителей, который всегда является площадкой для обмена опытом, обсуждения важных вопросов повышения безопасности и качества эксплуатации атомных станций, – отметил, приветствуя участников совещания директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Пусть результаты совещания способствуют достижению стратегических целей и созданию условий для дальнейшего развития».

В работе совещания также приняли участие руководители Концерна «Росэнергоатом», «Атомтехэнерго», «Атомэнергоремонта», «ВНИИАЭС», ОКБ «Гидропресс», «Атомэнергопроекта», НИЦ «Курчатовский институт», представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как отметил по видеоконференцсвязи генеральный директор Росэнергоатома Александр Шутиков, перед Концерном сегодня стоят серьезные задачи. Необходимость увеличения объема атомной генерации в общем энергобалансе страны до 25% к 2045 году требует повышения эффективности производства электроэнергии, оптимизации ремонтных циклов, ввода новых энергоблоков, и не только взамен выводимых из эксплуатации, но и дополнительных, обоснованного продления срока службы действующих энергоблоков второго и третьего поколения.

Вопросы охраны труда и безопасности, выполнения ремонтной кампании 2023 года, внедрение информационной системы поддержки эксплуатации, реализация программы ВАО АЭС «Курс на совершенство», результативность проверок завершенных операций – эти и многие другие вопросы были на повестке форума главных инженеров.