Теплоэлектростанцию (ТЭС) города Байконура до 2026 года планируют перевести на природный газ, что позволит снизить стоимость отопления, сообщил во вторник журналистам глава администрации города Константин Бусыгин.

"В первую очередь я бы выделил проводимую "Байконурэнерго" работу по переводу ТЭС на природный газ. Построена магистраль для подачи газа, на природный газ уже переведены два котла, ведутся работы по переводу третьего котла. После этого начнется следующий этап работ - перевод энергокотлоагрегатов на природный газ. Работы планируется завершить до 2026 года, что позволит нам снизить стоимость отопления", - сказал Бусыгин.

По его словам, в городе начался капитальный ремонт стадиона "Десятилетие", где уже с осени можно будет проводить мероприятия с размещением на трибунах до 10 тыс. зрителей.

Идут работы и по благоустройству города: за пять лет в Байконуре обновили 82% асфальтового покрытия, вдоль всех основных дорог установлено ограждение, построено много новых автобусных остановок, а старые реконструированы. "Для работ по поддержанию городской инфраструктуры ежегодно докупаем технику", - подчеркнул глава администрации.

Большое внимание уделяется ремонту домов. "Возможности у нас здесь ограниченные, и при решении вопросов о том, каким объектам отдать приоритет, мы опираемся на пожелания, высказанные на встречах с жителями и на информацию, поступающую от общественного совета самоуправления города", - добавил Бусыгин.

Комплекс "Байконур", который включает космодром и одноименный город, находится в аренде у России по соглашению, подписанному президентами России и Казахстана 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года. В городе живут 57 тыс. человек.