Технологии кабельного бизнеса. Проволока 2023

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Какие именно инструменты и технологии повысят показатели эффективности вашего производства кабеля уже сегодня? Об этом рассказали участники сессии, организованной порталом RusCable.Ru «Современные технологии развития кабельного бизнеса» 7 июня в Экспоцентре.
Благодарим наших экспертов, которые выступили:
🔴 Ян Анисов, генеральный директор МосИТЛаб об цифровых продуктах для кабельного предприятия
🔴 Антон Шабанов, технический директор Индустрия маркировки, о маркирующем оборудовании и о том, как оно экономит ваш бюджет и ускорят производство
🔴 Борис Энтин, генеральный директор Международная технологическая компания, о выжности СОЖ
🔴 Михаил Щербаков, директор по маркетингу ULC групп, о современной упаковке и какой экономический эффект дает ее грамотное использование
🔴 Святослав Шашкин, компания ЛЛС, о лазерных сиситемах маркировки кабеля
🔴 Антон Герасимов, руководитель Chinacable, о тонкостях работы с китайскими производителями оборудования
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