Технологии кабельного бизнеса. Проволока 2023

Какие именно инструменты и технологии повысят показатели эффективности вашего производства кабеля уже сегодня? Об этом рассказали участники сессии, организованной порталом RusCable.Ru «Современные технологии развития кабельного бизнеса» 7 июня в Экспоцентре.

Благодарим наших экспертов, которые выступили:

🔴 Ян Анисов, генеральный директор МосИТЛаб об цифровых продуктах для кабельного предприятия

🔴 Антон Шабанов, технический директор Индустрия маркировки, о маркирующем оборудовании и о том, как оно экономит ваш бюджет и ускорят производство

🔴 Борис Энтин, генеральный директор Международная технологическая компания, о выжности СОЖ

🔴 Михаил Щербаков, директор по маркетингу ULC групп, о современной упаковке и какой экономический эффект дает ее грамотное использование

🔴 Святослав Шашкин, компания ЛЛС, о лазерных сиситемах маркировки кабеля

🔴 Антон Герасимов, руководитель Chinacable, о тонкостях работы с китайскими производителями оборудования