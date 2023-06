В Москве завершилась выставка ПРОВОЛОКА 2023

Русская Wire с китайским акцентом. Как российские кабельные заводы постепенно переходят на азиатское оборудование и почему небольшая по меркам индустрии выставка «Проволока 2023» стала триггером серьезных изменений на рынке.



Китай без барьеров в общении

Несмотря на то, что выставка проходила в Москве, и называлась словом «Проволока», она была совсем не российской и очень органиченно международной. Абсолютное доминирование китайских компаний превратили «Проволоку» в филиал «Wire China». Но это не значит, что тут возникали сложности в общении. Наоборот качество экспонентов было максимально высоким. Никто не заставлял компании участвовать в уже привычных «региональных» стендах. Каждая кампания была представлена самостоятельно и была заинтересована в российском рынке. Многие компании уже имеют опыт поставки оборудования в нашу страну напрямую и через многочисленные компании-посредники. Именно поэтому здесь не возникало проблем в общениии. На большинстве стендов с посетителями уверенно говорили на русском языке, реже изъяснялись на английском и лишь несколько участников были уверены, что каждый уважающий себя русский кабельщик уже сам должен был выучить китайский.



Компании и бренды

Cреди участников выставки Селенит, VASSENA, СЗМП, U-Technology Group Ltd., TIANJIN TIANLAN, Gemwell Electrical Technology Co., Ltd., Jiangsu Habsans Trade Development Co., LTD, Tongxiang Smallboss special plastic products CO.,ltd, Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Co., Ltd, Qingdao Dralon Refractory Materials CoLtd., Kunshan Narider Precision Tools Co.,Ltd. Некоторые бренды впервые выставлялись на «Проволоке» и для них выставка стала эффективной платформой для продвижения.



Наверное, самый целевой посетитель за все время

Выставка стала сверхэффективной для экспонентов. На 40 небольших стендов пришлось более 2000 целевых посетителей. Кабельные заводы проявили большой интерес к экспозиции. Технические специалисты, инженеры, технологи и руководители кабельных предприятий пришли на «Проволоку», несмотря на отсутствие европейских брендов. Выставка сохранила главное свое назначение - быть местом встречи для специалистов индустрии. По собственным подсчетам RusCable.Ru выставку посетили более 80 кабельных заводов России и СНГ, а значит, выставка достигла главной цели – обеспечить взаимодействие компаний и привести потенциальных клиентов экспонентам.



Низкая конкуренция за внимание покупателей

В условиях низкой конкуренции выставка «Проволока» стала отличной точкой входа на российский рынок для производителей кабельного оборудования и аксессуаров. Даже небольшие предприятия могут себе позволить приехать и поучаствовать в «Проволоке», чем и воспользовались китайские производители но почему-то проигнорировало большинство российских компаний, которые могли получить на площадке массу целевых контактов.



Открытая студия Kabel.FM

В рамках выставки на стенде RusCable.Ru на протяжении трех дней работала открытая студия Кабель FM, первый сезон которой стартовал в марте 2023 года на выставке Cabex. В цикле интервью гости студии поделились впечатлениями о выставке, дали свои прогнозы о развитии российско- китайских отношений в сфере кабельной индустрии и ответили на вопрос «Нужно ли строить новые кабельные производства и расширять продуктовые линейки.



Все участники могли получить консультации по российскому кабельному рынку от RusCable.Ru. Доступ к базе кабельных заводов, аналитика рынка и, конечно, огромная база новостей, релизов, фотографий и другого уникального контента стала доступна для участников и посетителей выставки проволока на специальных условиях.

Деловая сессия RusCable.Ru "Технологии кабельного бизнеса"

Какие именно инструменты и технологии повысят показатели эффективности вашего производства кабеля уже сегодня? Об этом рассказали участники сессии, организованной порталом RusCable.Ru «Современные технологии развития кабельного бизнеса» 7 июня в Экспоцентре.

