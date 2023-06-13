Московский фонд защиты прав дольщиков (Фонд) получил положительные заключения государственной экспертизы по корпусам №№ 5 и 6 проблемного жилого комплекса «Легенда». Жилой комплекс достраивается в Троицке, на 42-м километре Калужского шоссе (ТАО), сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Предыдущий застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» на данные корпуса не оформлял градостроительную документацию. Поэтому Фонд разработал проектную документацию с нуля. Экспертиза подтвердила, что принятые проектные решения полностью соответствуют действующим нормам и требованиям пожарной безопасности. Успешно пройден один из важнейших этапов – это позволит подать пакет документов на получение разрешения на строительство», – отметила Анастасия Пятова.

В Москомстройинвесте добавили, что проект позволит маломобильным людям с комфортом попадать в здания, фасады выполнят из современных вентилируемых материалов, отвечающих всем нормам энергетической эффективности. Территорию благоустроят: там высадят деревья, кустарники и обустроят цветники.



В составе ЖК «Легенда» предусмотрено семь жилых корпусов, по пяти корпусам необходимая документация уже оформлена, продолжается их строительство. По корпусам №№ 5 и 6 фактическое строительство не начиналось.



Застройщик «ИнвестСтройГрупп», в настоящее время являющийся банкротом, начал возведение ЖК «Легенда» в 2014 году, однако с марта 2017 года строительство приостановлено без консервации. С гражданами были заключены договоры долевого участия, обязательства по которым прежним застройщиком не исполнены. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города.