ПАО «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или «Компания») получило российский патент на собственную крупнотоннажную технологию сжижения природного газа на основе смешанных хладагентов «Арктический микс».

СПГ-технология разработана для реализации крупнотоннажных проектов Компании на базе оснований гравитационного типа с производительностью одной технологической линии более 6 миллионов тонн СПГ в год. Применение смешанных хладагентов расширяет географию использования технологии, способствует увеличению энергоэффективности технологического процесса и сокращению количества используемого оборудования.

Данная разработка является важным шагом в локализации технологических линий сжижения и соответствует стратегической цели Компании по развитию СПГ-технологий в России. Использование ключевого технологического оборудования от российских производителей позволит повысить конкурентоспособность реализуемых крупнотоннажных СПГ-проектов «НОВАТЭКа».

ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации.