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Специалисты «Россети Московский регион» завершили строительно-монтажные работы по подключению к сетям двух современных флагманских центров – на территории городской клинической больницы (ГКБ) им. В.М. Буянова и ГКБ № 15 им. О.М. Филатова.
Для обеспечения электроснабжением флагманского центра ГКБ им. В.М. Буянова на юге столицы установлены две новые трансформаторные подстанции (ТП) с трансформаторами 2х1250кВА и 2х1000кВА. Проложены шесть кабельных линий 10 кВ и 34 кабельные линии 0,4 кВ. Присоединенная мощность составит 4,5 МВт.
В рамках присоединения к сетям флагманского центра на территории ГКБ №15 им. О.М. Филатова в Восточном административном округе Москвы специалистами «Россети Московский регион» также проделана большая работа. Установлена распределительная трансформаторная подстанция (РТП), оборудованная автоматизированной системой учета электроэнергии, системой телемеханики с функцией телесигнализации, телеизмерения и телеуправления. В РТП смонтированы трансформаторы 2х1250 кВА и 12 ячеек с выключателями 10 кВ.
Также установлена новая ТП с трансформаторами 2х1250 кВА, системами телемеханики, релейной защиты и автоматики, автоматизированного учета электроэнергии. Проложены восемь кабельных линий 10 кВ и 32 кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью более 10 км. Присоединенная мощность составит свыше 2,6 МВт. Напряжение будет выдано по готовности заявителей. Объекты будут обеспечены электроснабжением в соответствии с 1-й категорией надежности, что не допускает перерывов в подаче напряжения.
Строительство флагманских центров в Москве – ключевой элемент нового стандарта экстренной помощи. В основе стандарта — единые медицинские алгоритмы, высокопрофессиональные врачи, самое современное оборудование, передовые технологии и забота о пациентах и их близких.
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