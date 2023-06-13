«Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) начала второй этап реконструкции станции Юктали Дальневосточной железной дороги. В результате пропускная способность станции увеличится до 44 пар поездов в сутки. Работы – часть программы развития Восточного полигона железных дорог.

Протяженность путей станции увеличат на 2,5 километра. Здесь удлинят два действующих пути для приема длинносоставных поездов, построят новый приемоотправочный путь, смонтируют 13 стрелочных переводов. Для регулирования движения установят 7 маневровых и 10 маршрутных светофоров. Новые светофоры подключат к системе микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520.

Кроме этого, на объекте построят очистные сооружения для сбора, удаления и переработки загрязненной воды с территории.

Сейчас на станции ведут подготовительные работы, выносят кабели СЦБ и связи. Далее на участке выполнят выемку грунта в объеме 10,3 тысяч кубометров и устройство насыпи – 5 тысяч кубометров.

Рост объемов перевозок по БАМу, а также освоение прилегающих месторождений угля и титаномагнетитовых руд дали существенный импульс развитию станции Юктали. Сегодня здесь меняются локомотивные бригады, готовятся составы к подъему на самую высокую точку железных дорог России – перевал Мурурин.

Ранее на первом этапе реконструкции станции Юктали «Бамстроймеханизация» уложила дополнительный приемоотправочный путь, произвела переустройство обеих горловин в связи с примыканием вторых главный путей.